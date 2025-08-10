EXODAS প্রাইস (EXO)
EXODAS(EXO) বর্তমানে 0.0002632USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 263.20KUSD। EXO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EXO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EXO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, EXODAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, EXODAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000357377 ছিল।
গত 60 দিনে, EXODAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001148023 ছিল।
গত 90 দিনে, EXODAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000297032841873622 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000357377
|-13.57%
|60 দিন
|$ -0.0001148023
|-43.61%
|90 দিন
|$ -0.000297032841873622
|-53.01%
EXODAS এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+12.60%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
EXODAS (EXO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EXOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
