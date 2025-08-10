Ethernity Chain প্রাইস (ERN)
Ethernity Chain(ERN) বর্তমানে 0.795711USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.12MUSD। ERN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ERN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ERN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ethernity Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01804118 ছিল।
গত 30 দিনে, Ethernity Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1298543856 ছিল।
গত 60 দিনে, Ethernity Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3204338541 ছিল।
গত 90 দিনে, Ethernity Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.7882486160987457 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01804118
|+2.32%
|30 দিন
|$ -0.1298543856
|-16.31%
|60 দিন
|$ -0.3204338541
|-40.27%
|90 দিন
|$ -0.7882486160987457
|-49.76%
Ethernity Chain এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.11%
+2.32%
+6.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!
Ethernity Chain (ERN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ERNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 ERN থেকে VND
₫20,939.134965
|1 ERN থেকে AUD
A$1.21743783
|1 ERN থেকে GBP
￡0.58882614
|1 ERN থেকে EUR
€0.67635435
|1 ERN থেকে USD
$0.795711
|1 ERN থেকে MYR
RM3.37381464
|1 ERN থেকে TRY
₺32.36156637
|1 ERN থেকে JPY
¥116.969517
|1 ERN থেকে ARS
ARS$1,053.9192195
|1 ERN থেকে RUB
₽63.64892289
|1 ERN থেকে INR
₹69.79976892
|1 ERN থেকে IDR
Rp12,834.04659033
|1 ERN থেকে KRW
₩1,105.14709368
|1 ERN থেকে PHP
₱45.15659925
|1 ERN থেকে EGP
￡E.38.62381194
|1 ERN থেকে BRL
R$4.32071073
|1 ERN থেকে CAD
C$1.09012407
|1 ERN থেকে BDT
৳96.55157274
|1 ERN থেকে NGN
₦1,218.54386829
|1 ERN থেকে UAH
₴32.87082141
|1 ERN থেকে VES
Bs101.851008
|1 ERN থেকে CLP
$768.656826
|1 ERN থেকে PKR
Rs225.47266896
|1 ERN থেকে KZT
₸429.41339826
|1 ERN থেকে THB
฿25.71737952
|1 ERN থেকে TWD
NT$23.7917589
|1 ERN থেকে AED
د.إ2.92025937
|1 ERN থেকে CHF
Fr0.6365688
|1 ERN থেকে HKD
HK$6.23837424
|1 ERN থেকে MAD
.د.م7.19322744
|1 ERN থেকে MXN
$14.77635327
|1 ERN থেকে PLN
zł2.89638804
|1 ERN থেকে RON
лв3.46134285
|1 ERN থেকে SEK
kr7.61495427
|1 ERN থেকে BGN
лв1.32883737
|1 ERN থেকে HUF
Ft270.00065652
|1 ERN থেকে CZK
Kč16.69401678
|1 ERN থেকে KWD
د.ك0.242691855
|1 ERN থেকে ILS
₪2.72928873