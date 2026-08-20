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Emperor-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01144781 USD। EMPI-এর মার্কেট ক্যাপ 336,407 USD। EMPI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Emperor-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01144781 USD। EMPI-এর মার্কেট ক্যাপ 336,407 USD। EMPI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

EMPI সম্পর্কে আরও

EMPI প্রাইসের তথ্য

EMPI কী

EMPI হোয়াইটপেপার

EMPI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

EMPI টোকেনোমিক্স

EMPI প্রাইস পূর্বাভাস

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Emperor প্রাইস (EMPI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 EMPI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01139409
$0.01139409$0.01139409
+0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Emperor (EMPI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:54:28 (UTC+8)

Emperor-এর আজকের প্রাইস

আজ Emperor (EMPI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01144781, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.66% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EMPI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি EMPI-এর জন্য $ 0.01144781

Emperor বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 336,407 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 29.39M EMPI। গত 24 ঘণ্টায়, EMPI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01073518 (নিম্ন) এবং $ 0.01151826 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03145494 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EMPI গত ঘণ্টায় +0.22% এবং গত 7 দিনে +4.09% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.87K-তে পৌঁছেছে।

Emperor (EMPI) এর মার্কেট তথ্য

$ 336.41K
$ 336.41K$ 336.41K

$ 3.87K
$ 3.87K$ 3.87K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

29.39M
29.39M 29.39M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Emperor এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 336.41K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.87K। EMPI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 29.39M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.14M

Emperor-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01073518
$ 0.01073518$ 0.01073518
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01151826
$ 0.01151826$ 0.01151826
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01073518
$ 0.01073518$ 0.01073518

$ 0.01151826
$ 0.01151826$ 0.01151826

$ 0.03145494
$ 0.03145494$ 0.03145494

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+5.66%

+4.09%

+4.09%

Emperor (EMPI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Emperor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00061301 ছিল।
গত 30 দিনে, Emperor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014053434 ছিল।
গত 60 দিনে, Emperor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014430914 ছিল।
গত 90 দিনে, Emperor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000000483005916 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00061301+5.66%
30 দিন$ +0.0014053434+12.28%
60 দিন$ +0.0014430914+12.61%
90 দিন$ +0.000000000483005916+0.00%

Emperor এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Emperor (EMPI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, EMPI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Emperor (EMPI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Emperor এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Emperor সম্পর্কে

বর্তমানে Emperor কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk1.4078406581251372668000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 5.65%।

EMPI কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Arcade Games প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Emperor বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

EMPI সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

29385680.0 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Emperor এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk3.8682982536298825032000 এবং ATL Tk প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Emperor কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Emperor সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:54:28 (UTC+8)

Emperor (EMPI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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