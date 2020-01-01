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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ আর্কেড গেম টোকেনসমূহ

আর্কেড গেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.1312
-2.76%
-31.70%
-80.26%
$ 21.21M
$ 12.96M
2
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001821
+1.45%
+5.68%
+4.23%
$ 11.74M
$ 440.46M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.08912
+1.09%
+18.18%
+28.05%
$ 9.49M
$ 680.47K
4
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 1.18
0.00%
-0.15%
-12.59%
$ 8.45M
$ 84.86K
5
$ 0.0017657
+0.63%
+19.42%
+24.47%
$ 3.11M
$ 33.46M
6
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0012047
0.00%
+4.63%
-5.73%
$ 881.48K
$ 84.79M
7
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
8
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.788E-5
+2.95%
0.00%
+2.61%
$ 571.30K
--
9
Meteor Coin
Meteor Coin
MTO
$ 0.00489346
+0.22%
+0.00%
+0.62%
$ 489.35K
$ 48.31K
10
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00039721
+2.21%
--
+4.87%
$ 397.22K
$ 30.60
11
XGame
XGame
XGAME
$ 0.00125666
+0.53%
+0.04%
+25.43%
$ 395.23K
$ 442.79
12
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 8.716E-5
+2.47%
+18.70%
+13.71%
$ 353.86K
--
13
Emperor
Emperor
EMPI
$ 0.01146635
-0.08%
+0.07%
+5.28%
$ 336.39K
$ 5.17K
14
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00015256
-0.57%
+0.08%
+12.77%
$ 249.83K
$ 3.20K
15
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--
16
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001233
+1.47%
+3.66%
-0.80%
$ 138.63K
$ 35.88M
17
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0001918
0.00%
-0.16%
-16.13%
$ 93.89K
$ 31.59M
18
NFT Worlds
NFT Worlds
WRLD
$ 0.0001397
0.00%
--
0.00%
$ 76.69K
$ 1.48
19
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.568E-5
0.00%
+11.50%
+6.07%
$ 75.68K
--
20
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 7.18E-6
0.00%
-0.50%
-6.63%
$ 71.75K
--
21
BreadHeads
BreadHeads
CRUMBS
$ 6.112E-5
+2.02%
+14.00%
+22.07%
$ 61.07K
--
22
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010839
+0.89%
+0.08%
+3.13%
$ 44.99K
$ 601.45
23
Heidrun
Heidrun
HEIDRUN
$ 2.62E-5
+1.99%
+1.10%
+0.08%
$ 25.94K
--
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.0004255
-0.01%
--
+0.64%
$ 25.53K
$ 14.94
25
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.825E-5
0.00%
+0.50%
+2.44%
$ 23.92K
--
26
Vidya
Vidya
VIDYA
$ 0.00054425
0.00%
--
+14.26%
$ 19.66K
$ 50.04
27
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00013555
-0.05%
+0.04%
-1.05%
$ 16.37K
$ 29.18
28
Noel Claw
Noel Claw
NOELCLAW
$ 1.21138E-7
0.00%
-0.40%
-0.42%
$ 12.09K
--
29
TOWER Ecosystem
TOWER Ecosystem
TOWER
$ 0.0001494
+0.13%
+5.97%
+7.89%
--
$ 93.44M
30
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCK
EPIK
$ 0.005835
-0.12%
+8.03%
+16.36%
--
$ 10.80M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আর্কেড গেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
আর্কেড গেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 30 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $59.34M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা আর্কেড গেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা আর্কেড গেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 19.42% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে GMEE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো আর্কেড গেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 30 আর্কেড গেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় আর্কেড গেম টোকেনগুলোর মধ্যে BEAT, HMSTR, PEPECOIN অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
আর্কেড গেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব আর্কেড গেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $59.34M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

আর্কেড গেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।