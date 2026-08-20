Dream Machine Token প্রাইস (DMT)
আজ Dream Machine Token (DMT)-এর লাইভ প্রাইস $ 2.16, যা গত 24 ঘণ্টায় 26.07% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DMT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DMT-এর জন্য $ 2.16।
Dream Machine Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,935,034 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 897.41K DMT। গত 24 ঘণ্টায়, DMT এর ট্রেড হয়েছে $ 1.71 (নিম্ন) এবং $ 2.16 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 184.79 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02494659।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DMT গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে +31.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 8.72K-তে পৌঁছেছে।
Dream Machine Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.94M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 8.72K। DMT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 897.41K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 995297.0184232। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.15M।
+0.09%
+26.07%
+31.16%
+31.16%
আজকে, Dream Machine Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.445783 ছিল।
গত 30 দিনে, Dream Machine Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3885749280 ছিল।
গত 60 দিনে, Dream Machine Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.6327323360 ছিল।
গত 90 দিনে, Dream Machine Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0036841897245944 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.445783
|+26.07%
|30 দিন
|$ +0.3885749280
|+17.99%
|60 দিন
|$ -1.6327323360
|-75.58%
|90 দিন
|$ +0.0036841897245944
|+0.00%
2040 সালে, Dream Machine Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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DMT-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk265.6347215362848000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 26.06% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Dream Machine Token-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, DMT উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
DMT-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের DMT বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Dream Machine Token-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk210.2941545495588000 থেকে Tk265.6347215362848000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
DMT-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং DMT-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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