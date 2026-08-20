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Dream Machine Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2.16 USD। DMT-এর মার্কেট ক্যাপ 1,935,034 USD। DMT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Dream Machine Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2.16 USD। DMT-এর মার্কেট ক্যাপ 1,935,034 USD। DMT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

DMT সম্পর্কে আরও

DMT প্রাইসের তথ্য

DMT কী

DMT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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Dream Machine Token প্রাইস (DMT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 DMT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$2.16
$2.16$2.16
+0.26%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Dream Machine Token (DMT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:38:10 (UTC+8)

Dream Machine Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Dream Machine Token (DMT)-এর লাইভ প্রাইস $ 2.16, যা গত 24 ঘণ্টায় 26.07% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DMT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DMT-এর জন্য $ 2.16

Dream Machine Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,935,034 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 897.41K DMT। গত 24 ঘণ্টায়, DMT এর ট্রেড হয়েছে $ 1.71 (নিম্ন) এবং $ 2.16 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 184.79 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02494659

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DMT গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে +31.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 8.72K-তে পৌঁছেছে।

Dream Machine Token (DMT) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 8.72K
$ 8.72K$ 8.72K

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

897.41K
897.41K 897.41K

995,297.0184232
995,297.0184232 995,297.0184232

Dream Machine Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.94M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 8.72K। DMT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 897.41K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 995297.0184232। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.15M

Dream Machine Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.71
$ 1.71$ 1.71
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 2.16
$ 2.16$ 2.16
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 184.79
$ 184.79$ 184.79

$ 0.02494659
$ 0.02494659$ 0.02494659

+0.09%

+26.07%

+31.16%

+31.16%

Dream Machine Token (DMT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Dream Machine Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.445783 ছিল।
গত 30 দিনে, Dream Machine Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3885749280 ছিল।
গত 60 দিনে, Dream Machine Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.6327323360 ছিল।
গত 90 দিনে, Dream Machine Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0036841897245944 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.445783+26.07%
30 দিন$ +0.3885749280+17.99%
60 দিন$ -1.6327323360-75.58%
90 দিন$ +0.0036841897245944+0.00%

Dream Machine Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Dream Machine Token (DMT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DMT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Dream Machine Token (DMT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Dream Machine Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Dream Machine Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? DMT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Dream Machine Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Dream Machine Token (DMT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Arbitrum EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

Dream Machine Token সম্পর্কে

DMT-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk265.6347215362848000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 26.06% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Dream Machine Token-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, DMT উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

DMT-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের DMT বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Dream Machine Token-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk210.2941545495588000 থেকে Tk265.6347215362848000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

DMT-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং DMT-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Dream Machine Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:38:10 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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