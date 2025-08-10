DOR সম্পর্কে আরও

Dor লোগো

Dor প্রাইস (DOR)

তালিকাভুক্ত নয়

Dor (DOR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00821072
$0.00821072$0.00821072
+16.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Dor (DOR) এর প্রাইস

Dor(DOR) বর্তমানে 0.00821124USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.33MUSD। DOR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Dor এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+16.86%
Dor এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
283.15M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DOR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DOR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Dor (DOR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Dor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00118488 ছিল।
গত 30 দিনে, Dor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0069692620 ছিল।
গত 60 দিনে, Dor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029426842 ছিল।
গত 90 দিনে, Dor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002210151453839903 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00118488+16.86%
30 দিন$ +0.0069692620+84.87%
60 দিন$ +0.0029426842+35.84%
90 দিন$ +0.002210151453839903+36.83%

Dor (DOR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Dor এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00702636
$ 0.00702636$ 0.00702636

$ 0.0082674
$ 0.0082674$ 0.0082674

$ 0.386986
$ 0.386986$ 0.386986

+0.18%

+16.86%

+59.81%

Dor (DOR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

--
----

283.15M
283.15M 283.15M

Dor (DOR) কী?

The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DOR থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DOR থেকে VND
216.0787806
1 DOR থেকে AUD
A$0.0125631972
1 DOR থেকে GBP
0.0060763176
1 DOR থেকে EUR
0.006979554
1 DOR থেকে USD
$0.00821124
1 DOR থেকে MYR
RM0.0348156576
1 DOR থেকে TRY
0.3339511308
1 DOR থেকে JPY
¥1.20705228
1 DOR থেকে ARS
ARS$10.87578738
1 DOR থেকে RUB
0.6568170876
1 DOR থেকে INR
0.7202899728
1 DOR থেকে IDR
Rp132.4393362972
1 DOR থেকে KRW
11.4044270112
1 DOR থেকে PHP
0.46598787
1 DOR থেকে EGP
￡E.0.3985735896
1 DOR থেকে BRL
R$0.0445870332
1 DOR থেকে CAD
C$0.0112493988
1 DOR থেকে BDT
0.9963518616
1 DOR থেকে NGN
12.5746108236
1 DOR থেকে UAH
0.3392063244
1 DOR থেকে VES
Bs1.05103872
1 DOR থেকে CLP
$7.93205784
1 DOR থেকে PKR
Rs2.3267369664
1 DOR থেকে KZT
4.4312777784
1 DOR থেকে THB
฿0.2653872768
1 DOR থেকে TWD
NT$0.245516076
1 DOR থেকে AED
د.إ0.0301352508
1 DOR থেকে CHF
Fr0.006568992
1 DOR থেকে HKD
HK$0.0643761216
1 DOR থেকে MAD
.د.م0.0742296096
1 DOR থেকে MXN
$0.1524827268
1 DOR থেকে PLN
0.0298889136
1 DOR থেকে RON
лв0.035718894
1 DOR থেকে SEK
kr0.0785815668
1 DOR থেকে BGN
лв0.0137127708
1 DOR থেকে HUF
Ft2.7862379568
1 DOR থেকে CZK
0.1722718152
1 DOR থেকে KWD
د.ك0.0025044282
1 DOR থেকে ILS
0.0281645532