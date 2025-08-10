DOGECAUCUS সম্পর্কে আরও

Doge Caucus লোগো

Doge Caucus প্রাইস (DOGECAUCUS)

তালিকাভুক্ত নয়

Doge Caucus (DOGECAUCUS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.03527441
$0.03527441$0.03527441
+17.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Doge Caucus (DOGECAUCUS) এর প্রাইস

Doge Caucus(DOGECAUCUS) বর্তমানে 0.03526284USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 35.34KUSD। DOGECAUCUS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Doge Caucus এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+17.61%
Doge Caucus এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DOGECAUCUS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DOGECAUCUS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Doge Caucus (DOGECAUCUS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Doge Caucus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00528008 ছিল।
গত 30 দিনে, Doge Caucus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0140049577 ছিল।
গত 60 দিনে, Doge Caucus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0274497971 ছিল।
গত 90 দিনে, Doge Caucus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.015457668636778058 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00528008+17.61%
30 দিন$ +0.0140049577+39.72%
60 দিন$ +0.0274497971+77.84%
90 দিন$ +0.015457668636778058+78.05%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Doge Caucus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.02979209
$ 0.02979209$ 0.02979209

$ 0.03603641
$ 0.03603641$ 0.03603641

$ 4.58
$ 4.58$ 4.58

-0.60%

+17.61%

+41.35%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 35.34K
$ 35.34K$ 35.34K

--
----

1.00M
1.00M 1.00M

Doge Caucus (DOGECAUCUS) কী?

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Doge Caucus (DOGECAUCUS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Doge Caucus (DOGECAUCUS) এর টোকেনোমিক্স

Doge Caucus (DOGECAUCUS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DOGECAUCUSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Doge Caucus (DOGECAUCUS) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

