conviction প্রাইস (CONVICTION)
conviction(CONVICTION) বর্তমানে 0.00004269USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 42.91KUSD। CONVICTION থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, conviction থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, conviction থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000007403 ছিল।
গত 60 দিনে, conviction থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000057263 ছিল।
গত 90 দিনে, conviction থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000019643637836344992 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.12%
|30 দিন
|$ -0.0000007403
|-1.73%
|60 দিন
|$ +0.0000057263
|+13.41%
|90 দিন
|$ +0.000019643637836344992
|+85.24%
conviction এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.76%
+2.12%
+14.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
high conviction. have conviction. bet on conviction. develop conviction. believe in your conviction. study conviction. You chase Trends. We set Trends. We are not the same. Study $CONVICTION
conviction (CONVICTION) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CONVICTIONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CONVICTION থেকে VND
₫1.12338735
|1 CONVICTION থেকে AUD
A$0.0000653157
|1 CONVICTION থেকে GBP
￡0.0000315906
|1 CONVICTION থেকে EUR
€0.0000362865
|1 CONVICTION থেকে USD
$0.00004269
|1 CONVICTION থেকে MYR
RM0.0001810056
|1 CONVICTION থেকে TRY
₺0.0017362023
|1 CONVICTION থেকে JPY
¥0.00627543
|1 CONVICTION থেকে ARS
ARS$0.056542905
|1 CONVICTION থেকে RUB
₽0.0034147731
|1 CONVICTION থেকে INR
₹0.0037447668
|1 CONVICTION থেকে IDR
Rp0.6885482907
|1 CONVICTION থেকে KRW
₩0.0592912872
|1 CONVICTION থেকে PHP
₱0.0024226575
|1 CONVICTION থেকে EGP
￡E.0.0020721726
|1 CONVICTION থেকে BRL
R$0.0002318067
|1 CONVICTION থেকে CAD
C$0.0000584853
|1 CONVICTION থেকে BDT
৳0.0051800046
|1 CONVICTION থেকে NGN
₦0.0653750391
|1 CONVICTION থেকে UAH
₴0.0017635239
|1 CONVICTION থেকে VES
Bs0.00546432
|1 CONVICTION থেকে CLP
$0.04123854
|1 CONVICTION থেকে PKR
Rs0.0120966384
|1 CONVICTION থেকে KZT
₸0.0230380854
|1 CONVICTION থেকে THB
฿0.0013797408
|1 CONVICTION থেকে TWD
NT$0.001276431
|1 CONVICTION থেকে AED
د.إ0.0001566723
|1 CONVICTION থেকে CHF
Fr0.000034152
|1 CONVICTION থেকে HKD
HK$0.0003346896
|1 CONVICTION থেকে MAD
.د.م0.0003859176
|1 CONVICTION থেকে MXN
$0.0007927533
|1 CONVICTION থেকে PLN
zł0.0001553916
|1 CONVICTION থেকে RON
лв0.0001857015
|1 CONVICTION থেকে SEK
kr0.0004085433
|1 CONVICTION থেকে BGN
лв0.0000712923
|1 CONVICTION থেকে HUF
Ft0.0144855708
|1 CONVICTION থেকে CZK
Kč0.0008956362
|1 CONVICTION থেকে KWD
د.ك0.00001302045
|1 CONVICTION থেকে ILS
₪0.0001464267