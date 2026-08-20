Coinbase Wrapped MEGA প্রাইস (CBMEGA)
আজ Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.03593429, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CBMEGA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CBMEGA-এর জন্য $ 0.03593429।
Coinbase Wrapped MEGA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 621,050 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 17.28M CBMEGA। গত 24 ঘণ্টায়, CBMEGA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03157813 (নিম্ন) এবং $ 0.03593214 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.172413 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02831716।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CBMEGA গত ঘণ্টায় +1.64% এবং গত 7 দিনে +7.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 405.83K-তে পৌঁছেছে।
Coinbase Wrapped MEGA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 621.05K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 405.83K। CBMEGA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 17.28M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 17282953.32345775। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 621.05K।
+1.64%
+13.71%
+7.95%
+7.95%
আজকে, Coinbase Wrapped MEGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00433131 ছিল।
গত 30 দিনে, Coinbase Wrapped MEGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0060776347 ছিল।
গত 60 দিনে, Coinbase Wrapped MEGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0127436108 ছিল।
গত 90 দিনে, Coinbase Wrapped MEGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000103949760438 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00433131
|+13.71%
|30 দিন
|$ -0.0060776347
|-16.91%
|60 দিন
|$ -0.0127436108
|-35.46%
|90 দিন
|$ +0.00000103949760438
|+0.00%
2040 সালে, Coinbase Wrapped MEGA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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CBMEGA-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk4.4192086329507048184000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 13.70% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Coinbase Wrapped MEGA-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, CBMEGA উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
CBMEGA-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের CBMEGA বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Coinbase Wrapped MEGA-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk3.8834869064740013048000 থেকে Tk4.4189442253734062544000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
CBMEGA-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং CBMEGA-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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