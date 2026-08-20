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Coinbase Wrapped MEGA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03593429 USD। CBMEGA-এর মার্কেট ক্যাপ 621,050 USD। CBMEGA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Coinbase Wrapped MEGA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03593429 USD। CBMEGA-এর মার্কেট ক্যাপ 621,050 USD। CBMEGA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CBMEGA সম্পর্কে আরও

CBMEGA প্রাইসের তথ্য

CBMEGA কী

CBMEGA টোকেনোমিক্স

CBMEGA প্রাইস পূর্বাভাস

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Coinbase Wrapped MEGA প্রাইস (CBMEGA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CBMEGA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.03760301
$0.03760301$0.03760301
+0.18%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:52:18 (UTC+8)

Coinbase Wrapped MEGA-এর আজকের প্রাইস

আজ Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.03593429, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CBMEGA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CBMEGA-এর জন্য $ 0.03593429

Coinbase Wrapped MEGA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 621,050 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 17.28M CBMEGA। গত 24 ঘণ্টায়, CBMEGA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03157813 (নিম্ন) এবং $ 0.03593214 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.172413 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02831716

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CBMEGA গত ঘণ্টায় +1.64% এবং গত 7 দিনে +7.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 405.83K-তে পৌঁছেছে।

Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) এর মার্কেট তথ্য

$ 621.05K
$ 621.05K$ 621.05K

$ 405.83K
$ 405.83K$ 405.83K

$ 621.05K
$ 621.05K$ 621.05K

17.28M
17.28M 17.28M

17,282,953.32345775
17,282,953.32345775 17,282,953.32345775

Coinbase Wrapped MEGA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 621.05K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 405.83K। CBMEGA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 17.28M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 17282953.32345775। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 621.05K

Coinbase Wrapped MEGA-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.03157813
$ 0.03157813$ 0.03157813
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.03593214
$ 0.03593214$ 0.03593214
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.03157813
$ 0.03157813$ 0.03157813

$ 0.03593214
$ 0.03593214$ 0.03593214

$ 0.172413
$ 0.172413$ 0.172413

$ 0.02831716
$ 0.02831716$ 0.02831716

+1.64%

+13.71%

+7.95%

+7.95%

Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Coinbase Wrapped MEGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00433131 ছিল।
গত 30 দিনে, Coinbase Wrapped MEGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0060776347 ছিল।
গত 60 দিনে, Coinbase Wrapped MEGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0127436108 ছিল।
গত 90 দিনে, Coinbase Wrapped MEGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000103949760438 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00433131+13.71%
30 দিন$ -0.0060776347-16.91%
60 দিন$ -0.0127436108-35.46%
90 দিন$ +0.00000103949760438+0.00%

Coinbase Wrapped MEGA এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CBMEGA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Coinbase Wrapped MEGA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Coinbase Wrapped MEGA সম্পর্কে

CBMEGA-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk4.4192086329507048184000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 13.70% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Coinbase Wrapped MEGA-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, CBMEGA উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

CBMEGA-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের CBMEGA বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Coinbase Wrapped MEGA-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk3.8834869064740013048000 থেকে Tk4.4189442253734062544000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

CBMEGA-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং CBMEGA-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Coinbase Wrapped MEGA সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:52:18 (UTC+8)

Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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