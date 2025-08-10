Cloak Network প্রাইস (CLOAK)
Cloak Network(CLOAK) বর্তমানে 0.00586629USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 586.73KUSD। CLOAK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CLOAK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CLOAK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cloak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00041601510315357 ছিল।
গত 30 দিনে, Cloak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0019529055 ছিল।
গত 60 দিনে, Cloak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0042198517 ছিল।
গত 90 দিনে, Cloak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00041601510315357
|-6.62%
|30 দিন
|$ +0.0019529055
|+33.29%
|60 দিন
|$ +0.0042198517
|+71.93%
|90 দিন
|$ 0
|--
Cloak Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.45%
-6.62%
+9.38%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.
|1 CLOAK থেকে VND
₫154.37142135
|1 CLOAK থেকে AUD
A$0.0089754237
|1 CLOAK থেকে GBP
￡0.0043410546
|1 CLOAK থেকে EUR
€0.0049863465
|1 CLOAK থেকে USD
$0.00586629
|1 CLOAK থেকে MYR
RM0.0248730696
|1 CLOAK থেকে TRY
₺0.2385820143
|1 CLOAK থেকে JPY
¥0.86234463
|1 CLOAK থেকে ARS
ARS$7.769901105
|1 CLOAK থেকে RUB
₽0.4692445371
|1 CLOAK থেকে INR
₹0.5145909588
|1 CLOAK থেকে IDR
Rp94.6175673987
|1 CLOAK থেকে KRW
₩8.1475728552
|1 CLOAK থেকে PHP
₱0.3329119575
|1 CLOAK থেকে EGP
￡E.0.2847497166
|1 CLOAK থেকে BRL
R$0.0318539547
|1 CLOAK থেকে CAD
C$0.0080368173
|1 CLOAK থেকে BDT
৳0.7118156286
|1 CLOAK থেকে NGN
₦8.9835778431
|1 CLOAK থেকে UAH
₴0.2423364399
|1 CLOAK থেকে VES
Bs0.75088512
|1 CLOAK থেকে CLP
$5.66683614
|1 CLOAK থেকে PKR
Rs1.6622719344
|1 CLOAK থেকে KZT
₸3.1658020614
|1 CLOAK থেকে THB
฿0.1895984928
|1 CLOAK থেকে TWD
NT$0.175402071
|1 CLOAK থেকে AED
د.إ0.0215292843
|1 CLOAK থেকে CHF
Fr0.004693032
|1 CLOAK থেকে HKD
HK$0.0459917136
|1 CLOAK থেকে MAD
.د.م0.0530312616
|1 CLOAK থেকে MXN
$0.1089370053
|1 CLOAK থেকে PLN
zł0.0213532956
|1 CLOAK থেকে RON
лв0.0255183615
|1 CLOAK থেকে SEK
kr0.0561403953
|1 CLOAK থেকে BGN
лв0.0097967043
|1 CLOAK থেকে HUF
Ft1.9905495228
|1 CLOAK থেকে CZK
Kč0.1230747642
|1 CLOAK থেকে KWD
د.ك0.00178921845
|1 CLOAK থেকে ILS
₪0.0201213747