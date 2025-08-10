Chachamaru প্রাইস (CHACHA)
Chachamaru(CHACHA) বর্তমানে 0.00011699USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 116.99KUSD। CHACHA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CHACHA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHACHA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Chachamaru থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Chachamaru থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000762438 ছিল।
গত 60 দিনে, Chachamaru থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000344722 ছিল।
গত 90 দিনে, Chachamaru থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002900629709639926 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-9.33%
|30 দিন
|$ -0.0000762438
|-65.17%
|60 দিন
|$ -0.0000344722
|-29.46%
|90 দিন
|$ -0.002900629709639926
|-96.12%
Chachamaru এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
-9.33%
-9.25%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 CHACHA থেকে VND
₫3.07859185
|1 CHACHA থেকে AUD
A$0.0001789947
|1 CHACHA থেকে GBP
￡0.0000865726
|1 CHACHA থেকে EUR
€0.0000994415
|1 CHACHA থেকে USD
$0.00011699
|1 CHACHA থেকে MYR
RM0.0004960376
|1 CHACHA থেকে TRY
₺0.0047579833
|1 CHACHA থেকে JPY
¥0.01719753
|1 CHACHA থেকে ARS
ARS$0.154953255
|1 CHACHA থেকে RUB
₽0.0093580301
|1 CHACHA থেকে INR
₹0.0102623628
|1 CHACHA থেকে IDR
Rp1.8869352197
|1 CHACHA থেকে KRW
₩0.1624850712
|1 CHACHA থেকে PHP
₱0.0066391825
|1 CHACHA থেকে EGP
￡E.0.0056786946
|1 CHACHA থেকে BRL
R$0.0006352557
|1 CHACHA থেকে CAD
C$0.0001602763
|1 CHACHA থেকে BDT
৳0.0141955666
|1 CHACHA থেকে NGN
₦0.1791573161
|1 CHACHA থেকে UAH
₴0.0048328569
|1 CHACHA থেকে VES
Bs0.01497472
|1 CHACHA থেকে CLP
$0.11301234
|1 CHACHA থেকে PKR
Rs0.0331502864
|1 CHACHA থেকে KZT
₸0.0631348234
|1 CHACHA থেকে THB
฿0.0037811168
|1 CHACHA থেকে TWD
NT$0.003498001
|1 CHACHA থেকে AED
د.إ0.0004293533
|1 CHACHA থেকে CHF
Fr0.000093592
|1 CHACHA থেকে HKD
HK$0.0009172016
|1 CHACHA থেকে MAD
.د.م0.0010575896
|1 CHACHA থেকে MXN
$0.0021725043
|1 CHACHA থেকে PLN
zł0.0004258436
|1 CHACHA থেকে RON
лв0.0005089065
|1 CHACHA থেকে SEK
kr0.0011195943
|1 CHACHA থেকে BGN
лв0.0001953733
|1 CHACHA থেকে HUF
Ft0.0396970468
|1 CHACHA থেকে CZK
Kč0.0024544502
|1 CHACHA থেকে KWD
د.ك0.00003568195
|1 CHACHA থেকে ILS
₪0.0004012757