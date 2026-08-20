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CANTO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00157212 USD। CANTO-এর মার্কেট ক্যাপ 956,580 USD। CANTO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!CANTO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00157212 USD। CANTO-এর মার্কেট ক্যাপ 956,580 USD। CANTO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CANTO সম্পর্কে আরও

CANTO প্রাইসের তথ্য

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CANTO প্রাইস (CANTO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CANTO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00157212
$0.00157212$0.00157212
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
CANTO (CANTO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:34:36 (UTC+8)

CANTO-এর আজকের প্রাইস

আজ CANTO (CANTO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00157212, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CANTO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CANTO-এর জন্য $ 0.00157212

CANTO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 956,580 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 608.47M CANTO। গত 24 ঘণ্টায়, CANTO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00146862 (নিম্ন) এবং $ 0.00162 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.764501 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CANTO গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +42.56% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 30.85-তে পৌঁছেছে।

CANTO (CANTO) এর মার্কেট তথ্য

$ 956.58K
$ 956.58K$ 956.58K

$ 30.85
$ 30.85$ 30.85

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

608.47M
608.47M 608.47M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CANTO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 956.58K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 30.85। CANTO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 608.47M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.57M

CANTO-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00146862
$ 0.00146862$ 0.00146862
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00162
$ 0.00162$ 0.00162
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00146862
$ 0.00146862$ 0.00146862

$ 0.00162
$ 0.00162$ 0.00162

$ 0.764501
$ 0.764501$ 0.764501

$ 0
$ 0$ 0

--

+5.12%

+42.56%

+42.56%

CANTO (CANTO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, CANTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CANTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016707862 ছিল।
গত 60 দিনে, CANTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018894972 ছিল।
গত 90 দিনে, CANTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.12%
30 দিন$ +0.0016707862+106.28%
60 দিন$ +0.0018894972+120.19%
90 দিন----

CANTO এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য CANTO (CANTO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CANTO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
CANTO (CANTO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, CANTO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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CANTO (CANTO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Canto EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

CANTO সম্পর্কে

CANTO-এর বর্তমান দাম কত?

CANTO Tk0.1933378048248259536000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 5.12% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?

CANTO-এর ATH হল Tk94.01759733759780828000, আর ATL হল Tk। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।

আজকের CANTO-এর মোট মূল্যায়ন কত?

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk117639287.92924968240000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #2823 র‍্যাঙ্কে রাখে।

CANTO-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?

অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা CANTO-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।

প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বর্তমানে 608465729.0 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

CANTO কোন শ্রেণীভুক্ত?

CANTO Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Canto Ecosystem,Real World Assets (RWA),Osmosis Ecosystem,Parallelized EVM শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।

-- কীভাবে CANTO-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?

-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে CANTO নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: CANTO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:34:36 (UTC+8)

CANTO (CANTO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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