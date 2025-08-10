Candles প্রাইস (SN31)
Candles(SN31) বর্তমানে 0.978394USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.03MUSD। SN31 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN31 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN31 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Candles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.05193 ছিল।
গত 30 দিনে, Candles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3092576242 ছিল।
গত 60 দিনে, Candles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3663964209 ছিল।
গত 90 দিনে, Candles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.05193
|+5.61%
|30 দিন
|$ -0.3092576242
|-31.60%
|60 দিন
|$ -0.3663964209
|-37.44%
|90 দিন
|$ 0
|--
Candles এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.98%
+5.61%
-5.36%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Candles (SN31) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN31টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN31 থেকে VND
₫25,746.43811
|1 SN31 থেকে AUD
A$1.49694282
|1 SN31 থেকে GBP
￡0.72401156
|1 SN31 থেকে EUR
€0.8316349
|1 SN31 থেকে USD
$0.978394
|1 SN31 থেকে MYR
RM4.14839056
|1 SN31 থেকে TRY
₺39.79128398
|1 SN31 থেকে JPY
¥143.823918
|1 SN31 থেকে ARS
ARS$1,295.882853
|1 SN31 থেকে RUB
₽78.26173606
|1 SN31 থেকে INR
₹85.82472168
|1 SN31 থেকে IDR
Rp15,780.54617782
|1 SN31 থেকে KRW
₩1,358.87185872
|1 SN31 থেকে PHP
₱55.5238595
|1 SN31 থেকে EGP
￡E.47.49124476
|1 SN31 থেকে BRL
R$5.31267942
|1 SN31 থেকে CAD
C$1.34039978
|1 SN31 থেকে BDT
৳118.71832796
|1 SN31 থেকে NGN
₦1,498.30278766
|1 SN31 থেকে UAH
₴40.41745614
|1 SN31 থেকে VES
Bs125.234432
|1 SN31 থেকে CLP
$945.128604
|1 SN31 থেকে PKR
Rs277.23772384
|1 SN31 থেকে KZT
₸528.00010604
|1 SN31 থেকে THB
฿31.62169408
|1 SN31 থেকে TWD
NT$29.2539806
|1 SN31 থেকে AED
د.إ3.59070598
|1 SN31 থেকে CHF
Fr0.7827152
|1 SN31 থেকে HKD
HK$7.67060896
|1 SN31 থেকে MAD
.د.م8.84468176
|1 SN31 থেকে MXN
$18.16877658
|1 SN31 থেকে PLN
zł3.56135416
|1 SN31 থেকে RON
лв4.2560139
|1 SN31 থেকে SEK
kr9.36323058
|1 SN31 থেকে BGN
лв1.63391798
|1 SN31 থেকে HUF
Ft331.98865208
|1 SN31 থেকে CZK
Kč20.52670612
|1 SN31 থেকে KWD
د.ك0.29841017
|1 SN31 থেকে ILS
₪3.35589142