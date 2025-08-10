BUT সম্পর্কে আরও

Bucket Token প্রাইস (BUT)

Bucket Token (BUT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00748473
$0.00748473$0.00748473
+16.50%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Bucket Token (BUT) এর প্রাইস

Bucket Token(BUT) বর্তমানে 0.00749128USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.97MUSD। BUT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Bucket Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+16.67%
Bucket Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
395.06M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BUT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Bucket Token (BUT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Bucket Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00107055 ছিল।
গত 30 দিনে, Bucket Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0032262957 ছিল।
গত 60 দিনে, Bucket Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0042803855 ছিল।
গত 90 দিনে, Bucket Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.008123022084171491 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00107055+16.67%
30 দিন$ -0.0032262957-43.06%
60 দিন$ -0.0042803855-57.13%
90 দিন$ -0.008123022084171491-52.02%

Bucket Token (BUT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Bucket Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00639951
$ 0.00639951$ 0.00639951

$ 0.00790573
$ 0.00790573$ 0.00790573

$ 0.05549
$ 0.05549$ 0.05549

+0.15%

+16.67%

-20.85%

Bucket Token (BUT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

--
----

395.06M
395.06M 395.06M

Bucket Token (BUT) কী?

Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Bucket Token (BUT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BUTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BUT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BUT থেকে VND
197.1330332
1 BUT থেকে AUD
A$0.0114616584
1 BUT থেকে GBP
0.0055435472
1 BUT থেকে EUR
0.006367588
1 BUT থেকে USD
$0.00749128
1 BUT থেকে MYR
RM0.0317630272
1 BUT থেকে TRY
0.3046703576
1 BUT থেকে JPY
¥1.10121816
1 BUT থেকে ARS
ARS$9.92220036
1 BUT থেকে RUB
0.5992274872
1 BUT থেকে INR
0.6571350816
1 BUT থেকে IDR
Rp120.8270798584
1 BUT থেকে KRW
10.4044889664
1 BUT থেকে PHP
0.42513014
1 BUT থেকে EGP
￡E.0.3636267312
1 BUT থেকে BRL
R$0.0406776504
1 BUT থেকে CAD
C$0.0102630536
1 BUT থেকে BDT
0.9089919152
1 BUT থেকে NGN
11.4720712792
1 BUT থেকে UAH
0.3094647768
1 BUT থেকে VES
Bs0.95888384
1 BUT থেকে CLP
$7.23657648
1 BUT থেকে PKR
Rs2.1227291008
1 BUT থেকে KZT
4.0427441648
1 BUT থেকে THB
฿0.2421181696
1 BUT থেকে TWD
NT$0.223989272
1 BUT থেকে AED
د.إ0.0274929976
1 BUT থেকে CHF
Fr0.005993024
1 BUT থেকে HKD
HK$0.0587316352
1 BUT থেকে MAD
.د.م0.0677211712
1 BUT থেকে MXN
$0.1391130696
1 BUT থেকে PLN
0.0272682592
1 BUT থেকে RON
лв0.032587068
1 BUT থেকে SEK
kr0.0716915496
1 BUT থেকে BGN
лв0.0125104376
1 BUT থেকে HUF
Ft2.5419411296
1 BUT থেকে CZK
0.1571670544
1 BUT থেকে KWD
د.ك0.0022848404
1 BUT থেকে ILS
0.0256950904