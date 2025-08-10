Bucket Token প্রাইস (BUT)
Bucket Token(BUT) বর্তমানে 0.00749128USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.97MUSD। BUT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BUT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bucket Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00107055 ছিল।
গত 30 দিনে, Bucket Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0032262957 ছিল।
গত 60 দিনে, Bucket Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0042803855 ছিল।
গত 90 দিনে, Bucket Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.008123022084171491 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00107055
|+16.67%
|30 দিন
|$ -0.0032262957
|-43.06%
|60 দিন
|$ -0.0042803855
|-57.13%
|90 দিন
|$ -0.008123022084171491
|-52.02%
Bucket Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.15%
+16.67%
-20.85%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.
