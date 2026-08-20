Bubble Protocol প্রাইস (BPL)
আজ Bubble Protocol (BPL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.03172002, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.39% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BPL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BPL-এর জন্য $ 0.03172002।
Bubble Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 633,963 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 20.00M BPL। গত 24 ঘণ্টায়, BPL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03098083 (নিম্ন) এবং $ 0.03300863 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.054526 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0245755।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BPL গত ঘণ্টায় +0.27% এবং গত 7 দিনে +15.54% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 643.67-তে পৌঁছেছে।
Bubble Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 633.96K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 643.67। BPL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 20.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 20000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 633.96K।
+0.27%
-0.38%
+15.54%
+15.54%
আজকে, Bubble Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000123535472441552 ছিল।
গত 30 দিনে, Bubble Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0040294385 ছিল।
গত 60 দিনে, Bubble Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0108992589 ছিল।
গত 90 দিনে, Bubble Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000021033980533164 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000123535472441552
|-0.38%
|30 দিন
|$ +0.0040294385
|+12.70%
|60 দিন
|$ -0.0108992589
|-34.36%
|90 দিন
|$ +0.000021033980533164
|+0.00%
2040 সালে, Bubble Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Bubble Protocol-এর বাস্তব দাম কত?
বর্তমান মূল্যায়ন Tk3.9008975369561965656000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.38% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
বাজারের মনোভাব BPL-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।
Bubble Protocol-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র্যাঙ্ক কত?
Tk77964159.70801283364000 বাজার মূল্য নিয়ে, Bubble Protocol #3198 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।
সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?
BPL ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
BPL-এর আজকের অস্থিরতা কত?
টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?
টি Tk3.8099926620430454724000 থেকে Tk4.0593695547890076564000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।
Bubble Protocol-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (20000000.0 টোকেন), Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),DeFAI,Shido Network Ecosystem-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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