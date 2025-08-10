Brain Worms প্রাইস (BWORM)
Brain Worms(BWORM) বর্তমানে 44.15USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 130.24KUSD। BWORM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BWORM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BWORM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Brain Worms থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.34838626073979 ছিল।
গত 30 দিনে, Brain Worms থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.2822983450 ছিল।
গত 60 দিনে, Brain Worms থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.6610397050 ছিল।
গত 90 দিনে, Brain Worms থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -9.43211731136809 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.34838626073979
|-0.78%
|30 দিন
|$ +4.2822983450
|+9.70%
|60 দিন
|$ -2.6610397050
|-6.02%
|90 দিন
|$ -9.43211731136809
|-17.60%
Brain Worms এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.15%
-0.78%
+19.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token
Brain Worms (BWORM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BWORMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
