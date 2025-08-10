Bonecoin প্রাইস (BONECOIN)
Bonecoin(BONECOIN) বর্তমানে 0.00012646USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 126.20KUSD। BONECOIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Bonecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bonecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003275371 ছিল।
গত 60 দিনে, Bonecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002507367 ছিল।
গত 90 দিনে, Bonecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00007361339799531213 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-4.70%
|30 দিন
|$ +0.0003275371
|+259.00%
|60 দিন
|$ +0.0002507367
|+198.27%
|90 দিন
|$ -0.00007361339799531213
|-36.79%
Bonecoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.53%
-4.70%
+38.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today.
Bonecoin (BONECOIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BONECOINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
