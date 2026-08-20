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BLOCKv-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00637765 USD। VEE-এর মার্কেট ক্যাপ 9,281,298 USD। VEE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!BLOCKv-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00637765 USD। VEE-এর মার্কেট ক্যাপ 9,281,298 USD। VEE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

VEE সম্পর্কে আরও

VEE প্রাইসের তথ্য

VEE কী

VEE হোয়াইটপেপার

VEE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

VEE টোকেনোমিক্স

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BLOCKv প্রাইস (VEE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 VEE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00643304
$0.00643304$0.00643304
+0.12%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
BLOCKv (VEE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:09:23 (UTC+8)

BLOCKv-এর আজকের প্রাইস

আজ BLOCKv (VEE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00637765, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VEE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VEE-এর জন্য $ 0.00637765

BLOCKv বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 9,281,298 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.46B VEE। গত 24 ঘণ্টায়, VEE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00563853 (নিম্ন) এবং $ 0.00638605 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.356889 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VEE গত ঘণ্টায় +0.99% এবং গত 7 দিনে +2.25% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.16K-তে পৌঁছেছে।

BLOCKv (VEE) এর মার্কেট তথ্য

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

$ 1.16K
$ 1.16K$ 1.16K

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

1.46B
1.46B 1.46B

1,455,478,846.786069
1,455,478,846.786069 1,455,478,846.786069

BLOCKv এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 9.28M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.16K। VEE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.46B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1455478846.786069। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 9.28M

BLOCKv-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00563853
$ 0.00563853$ 0.00563853
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00638605
$ 0.00638605$ 0.00638605
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00563853
$ 0.00563853$ 0.00563853

$ 0.00638605
$ 0.00638605$ 0.00638605

$ 0.356889
$ 0.356889$ 0.356889

$ 0
$ 0$ 0

+0.99%

+11.26%

+2.25%

+2.25%

BLOCKv (VEE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, BLOCKv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00064556 ছিল।
গত 30 দিনে, BLOCKv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013044284 ছিল।
গত 60 দিনে, BLOCKv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003519927 ছিল।
গত 90 দিনে, BLOCKv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001179166079273 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00064556+11.26%
30 দিন$ -0.0013044284-20.45%
60 দিন$ +0.0003519927+5.52%
90 দিন$ -0.000001179166079273-0.00%

BLOCKv এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য BLOCKv (VEE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, VEE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
BLOCKv (VEE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, BLOCKv এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে BLOCKv এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? VEE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, BLOCKv প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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BLOCKv সম্পর্কে

আজকের BLOCKv (VEE)-এর দাম কত?

লাইভ দাম Tk0.7843172600953179420000, যা গত 24 ঘন্টার মধ্যে দামের পরিবর্তন 11.26% প্রতিফলিত করে। এই সংখ্যাটি প্রতি কয়েক সেকেন্ডে পুনরায় হিসাব করা হয়, বিশ্বব্যাপী বাজারগুলিতে রিয়েল-টাইম ট্রেডিং প্রতিফলিত করার জন্য।

VEE-এর কতটি টোকেন প্রচলনে আছে?

VEE-এর প্রচলিত সরবরাহ 1455478846.786069, যা বর্তমানে জনসাধারণের কাছে থাকা পরিমাণকে প্রতিফলিত করে। প্রচলিত সরবরাহ দাম নির্ধারণ এবং বাজার মূলধনকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উদীয়মান অ্যাসেটের ক্ষেত্রে।

বর্তমানে কতজন হোল্ডার BLOCKv মালিকানাধীন আছে?

মর্থিত নেটওয়ার্কগুলিতে VEE-এর আনুমানিক -- ভিন্ন হোল্ডার রয়েছে। হোল্ডারের সংখ্যা বাড়ার অর্থ সাধারণত অ্যাসেটটির গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া বোঝায়।

আজকের BLOCKv-এর বাজার মূলধন কত?

বাজার মূলধন Tk1141405097.09503566744000 পর্যন্ত রয়েছে, যা BLOCKv-কে বিশ্বের #1191 র‍্যাঙ্কে স্থান দিয়েছে। বাজার মূলধন বিনিয়োগকারীদের অ্যাসেটটির তুলনামূলক আকার এবং পরিপক্কতা বুঝতে সাহায্য করে।

আজকে VEE কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে?

গত 24 ঘন্টায়, টোকেনটি Tk-- ট্রেডিং ভলিউম রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত শক্তিশালী তরলতা এবং বেশি ট্রেডারের অংশগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

BLOCKv-এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন কী কারণে হচ্ছে?

গত 24 ঘন্টায় 11.26% দামের সাম্প্রতিক পরিবর্তন বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের আচরণ, NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native-এর মধ্যে সামগ্রিক ক্যাটাগরির পারফরম্যান্স এবং -- ইকোসিস্টেমের আপডেটের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। গরম খবর বা বাড়তি ট্রেডিং আগ্রহও এতে অবদান রাখতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BLOCKv সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:09:23 (UTC+8)

BLOCKv (VEE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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