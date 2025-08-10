BSR সম্পর্কে আরও

BinStarter লোগো

BinStarter প্রাইস (BSR)

তালিকাভুক্ত নয়

BinStarter (BSR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01839527
$0.01839527$0.01839527
+0.70%1D
mexc
USD

আজকে BinStarter (BSR) এর প্রাইস

BinStarter(BSR) বর্তমানে 0.01839541USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 690.99KUSD। BSR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BinStarter এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.80%
BinStarter এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
37.60M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BSR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BSR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ BinStarter (BSR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, BinStarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00014681 ছিল।
গত 30 দিনে, BinStarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000676472 ছিল।
গত 60 দিনে, BinStarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015564135 ছিল।
গত 90 দিনে, BinStarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00464776801470974 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00014681+0.80%
30 দিন$ -0.0000676472-0.36%
60 দিন$ -0.0015564135-8.46%
90 দিন$ -0.00464776801470974-20.16%

BinStarter (BSR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

BinStarter এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01818851
$ 0.01818851$ 0.01818851

$ 0.01864517
$ 0.01864517$ 0.01864517

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

+0.21%

+0.80%

+4.61%

BinStarter (BSR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 690.99K
$ 690.99K$ 690.99K

--
----

37.60M
37.60M 37.60M

BinStarter (BSR) কী?

BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol.

BinStarter (BSR) এর টোকেনোমিক্স

BinStarter (BSR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BSRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

