BiFi প্রাইস (BIFI)
BiFi(BIFI) বর্তমানে 0.00216486USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.27MUSD। BIFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, BiFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BiFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003036354 ছিল।
গত 60 দিনে, BiFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006626363 ছিল।
গত 90 দিনে, BiFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000673486699696171 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.63%
|30 দিন
|$ +0.0003036354
|+14.03%
|60 দিন
|$ +0.0006626363
|+30.61%
|90 দিন
|$ +0.000673486699696171
|+45.16%
BiFi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.42%
-1.63%
+8.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi.
