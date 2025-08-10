BEND সম্পর্কে আরও

BendDAO লোগো

BendDAO প্রাইস (BEND)

তালিকাভুক্ত নয়

BendDAO (BEND) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00028484
$0.00028484$0.00028484
+26.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে BendDAO (BEND) এর প্রাইস

BendDAO(BEND) বর্তমানে 0.00028474USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 856.27KUSD। BEND থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BendDAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+26.22%
BendDAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
3.01B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BEND থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BEND এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ BendDAO (BEND) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, BendDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BendDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003328320 ছিল।
গত 60 দিনে, BendDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003389411 ছিল।
গত 90 দিনে, BendDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00010675769468055788 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+26.22%
30 দিন$ +0.0003328320+116.89%
60 দিন$ +0.0003389411+119.04%
90 দিন$ +0.00010675769468055788+59.98%

BendDAO (BEND) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

BendDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00022455
$ 0.00022455$ 0.00022455

$ 0.00038357
$ 0.00038357$ 0.00038357

$ 0.127754
$ 0.127754$ 0.127754

-0.38%

+26.22%

+45.33%

BendDAO (BEND) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 856.27K
$ 856.27K$ 856.27K

--
----

3.01B
3.01B 3.01B

BendDAO (BEND) কী?

Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users.

BendDAO (BEND) এর টোকেনোমিক্স

BendDAO (BEND) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BENDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BendDAO (BEND) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BEND থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BEND থেকে VND
7.4929331
1 BEND থেকে AUD
A$0.0004356522
1 BEND থেকে GBP
0.0002107076
1 BEND থেকে EUR
0.000242029
1 BEND থেকে USD
$0.00028474
1 BEND থেকে MYR
RM0.0012072976
1 BEND থেকে TRY
0.0115803758
1 BEND থেকে JPY
¥0.04185678
1 BEND থেকে ARS
ARS$0.37713813
1 BEND থেকে RUB
0.0227763526
1 BEND থেকে INR
0.0249773928
1 BEND থেকে IDR
Rp4.5925800022
1 BEND থেকে KRW
0.3954696912
1 BEND থেকে PHP
0.016158995
1 BEND থেকে EGP
￡E.0.0138212796
1 BEND থেকে BRL
R$0.0015461382
1 BEND থেকে CAD
C$0.0003900938
1 BEND থেকে BDT
0.0345503516
1 BEND থেকে NGN
0.4360479886
1 BEND থেকে UAH
0.0117626094
1 BEND থেকে VES
Bs0.03644672
1 BEND থেকে CLP
$0.27505884
1 BEND থেকে PKR
Rs0.0806839264
1 BEND থেকে KZT
0.1536627884
1 BEND থেকে THB
฿0.0092027968
1 BEND থেকে TWD
NT$0.008513726
1 BEND থেকে AED
د.إ0.0010449958
1 BEND থেকে CHF
Fr0.000227792
1 BEND থেকে HKD
HK$0.0022323616
1 BEND থেকে MAD
.د.م0.0025740496
1 BEND থেকে MXN
$0.0052876218
1 BEND থেকে PLN
0.0010364536
1 BEND থেকে RON
лв0.001238619
1 BEND থেকে SEK
kr0.0027249618
1 BEND থেকে BGN
лв0.0004755158
1 BEND থেকে HUF
Ft0.0966179768
1 BEND থেকে CZK
0.0059738452
1 BEND থেকে KWD
د.ك0.0000868457
1 BEND থেকে ILS
0.0009766582