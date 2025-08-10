Avaxtars প্রাইস (AVXT)
Avaxtars(AVXT) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.74KUSD। AVXT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AVXT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AVXT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Avaxtars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Avaxtars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Avaxtars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Avaxtars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+24.10%
|60 দিন
|$ 0
|-3.31%
|90 দিন
|$ 0
|--
Avaxtars এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+5.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AVXT Token is a crypto-asset that was generated on Avalanche Blockchain Platform using ERC-20 Token standard. The AVXT token is a utility token generated by farming NFTs, used to accelerate NFT farming, trading Boxes, items and newly generated Gen2 NFTs.
Avaxtars (AVXT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AVXTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
