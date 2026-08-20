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Attention Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00107738 USD। ATTN-এর মার্কেট ক্যাপ 551,312 USD। ATTN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Attention Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00107738 USD। ATTN-এর মার্কেট ক্যাপ 551,312 USD। ATTN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ATTN সম্পর্কে আরও

ATTN প্রাইসের তথ্য

ATTN কী

ATTN হোয়াইটপেপার

ATTN অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ATTN টোকেনোমিক্স

ATTN প্রাইস পূর্বাভাস

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Attention Token প্রাইস (ATTN)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ATTN থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00108147
$0.00108147$0.00108147
-0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Attention Token (ATTN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:22:21 (UTC+8)

Attention Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Attention Token (ATTN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00107738, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.51% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ATTN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ATTN-এর জন্য $ 0.00107738

Attention Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 551,312 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 511.71M ATTN। গত 24 ঘণ্টায়, ATTN এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00107665 (নিম্ন) এবং $ 0.00109868 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02018926 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0010658

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ATTN গত ঘণ্টায় -0.73% এবং গত 7 দিনে -4.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 614.45-তে পৌঁছেছে।

Attention Token (ATTN) এর মার্কেট তথ্য

$ 551.31K
$ 551.31K$ 551.31K

$ 614.45
$ 614.45$ 614.45

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

511.71M
511.71M 511.71M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Attention Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 551.31K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 614.45। ATTN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 511.71M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.08M

Attention Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00107665
$ 0.00107665$ 0.00107665
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00109868
$ 0.00109868$ 0.00109868
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00107665
$ 0.00107665$ 0.00107665

$ 0.00109868
$ 0.00109868$ 0.00109868

$ 0.02018926
$ 0.02018926$ 0.02018926

$ 0.0010658
$ 0.0010658$ 0.0010658

-0.73%

-1.50%

-4.18%

-4.18%

Attention Token (ATTN) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Attention Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Attention Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000808570 ছিল।
গত 60 দিনে, Attention Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009504374 ছিল।
গত 90 দিনে, Attention Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000037859560213 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-1.50%
30 দিন$ -0.0000808570-7.50%
60 দিন$ -0.0009504374-88.21%
90 দিন$ -0.0000000037859560213-0.00%

Attention Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Attention Token (ATTN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ATTN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Attention Token (ATTN) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Attention Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Attention Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ATTN এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Attention Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Attention Token (ATTN) রিসোর্স

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemBase NativeEntertainment

Attention Token সম্পর্কে

Attention Token-এর বর্তমান দাম কত?

Attention Token Tk0.1324871996946648360000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -1.50% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

ATTN-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন -1.50% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি ATTN বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Attention Token-এর তুলনায় Entertainment,SocialFi,Base Ecosystem,Base Native টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Entertainment,SocialFi,Base Ecosystem,Base Native সেগমেন্টের মধ্যে, ATTN ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Attention Token-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk67795748.05367192640000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, ATTN #3307 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.1323974303878491300000 থেকে Tk0.1351064959072326960000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

ATTN কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Attention Token ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে ATTN-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

511713267.549164 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Attention Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:22:21 (UTC+8)

Attention Token (ATTN) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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