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Atoshi-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03767279 USD। ATOS-এর মার্কেট ক্যাপ 34,022,757 USD। ATOS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Atoshi-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03767279 USD। ATOS-এর মার্কেট ক্যাপ 34,022,757 USD। ATOS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ATOS সম্পর্কে আরও

ATOS প্রাইসের তথ্য

ATOS কী

ATOS অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ATOS টোকেনোমিক্স

ATOS প্রাইস পূর্বাভাস

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Atoshi প্রাইস (ATOS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ATOS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.03696626
$0.03696626$0.03696626
-0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Atoshi (ATOS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:21:52 (UTC+8)

Atoshi-এর আজকের প্রাইস

আজ Atoshi (ATOS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.03767279, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.60% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ATOS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ATOS-এর জন্য $ 0.03767279

Atoshi বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 34,022,757 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 903.16M ATOS। গত 24 ঘণ্টায়, ATOS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0354005 (নিম্ন) এবং $ 0.04019133 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.109228 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02409721

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ATOS গত ঘণ্টায় +0.27% এবং গত 7 দিনে +1.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 61.58K-তে পৌঁছেছে।

Atoshi (ATOS) এর মার্কেট তথ্য

$ 34.02M
$ 34.02M$ 34.02M

$ 61.58K
$ 61.58K$ 61.58K

$ 3.77B
$ 3.77B$ 3.77B

903.16M
903.16M 903.16M

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Atoshi এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 34.02M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 61.58K। ATOS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 903.16M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99999999999.99998। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.77B

Atoshi-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0354005
$ 0.0354005$ 0.0354005
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.04019133
$ 0.04019133$ 0.04019133
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0354005
$ 0.0354005$ 0.0354005

$ 0.04019133
$ 0.04019133$ 0.04019133

$ 0.109228
$ 0.109228$ 0.109228

$ 0.02409721
$ 0.02409721$ 0.02409721

+0.27%

-0.60%

+1.39%

+1.39%

Atoshi (ATOS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Atoshi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000228302720395354 ছিল।
গত 30 দিনে, Atoshi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012019126 ছিল।
গত 60 দিনে, Atoshi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0034229647 ছিল।
গত 90 দিনে, Atoshi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000000284142943 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000228302720395354-0.60%
30 দিন$ +0.0012019126+3.19%
60 দিন$ -0.0034229647-9.08%
90 দিন$ +0.00000000284142943+0.00%

Atoshi এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Atoshi (ATOS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ATOS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Atoshi (ATOS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Atoshi এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Atoshi এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ATOS এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Atoshi প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Atoshi সম্পর্কে

আতোশি কী সম্পর্কে?

ATOSHI একটি উন্নত নতুন প্রজন্মের পাবলিক চেইন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে, যা Bitcoin এবং Ethereum-এর মতো অসাধারণ প্রকল্পগুলিকে আরও উন্নত করে এবং উন্নতি করে তাদের সুবিধাগুলি বাড়িয়ে এবং ত্রুটিগুলি সমাধান করে।

আতোশি কীভাবে অনন্য?

আতোশির টেস্টনেট ২ বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে চলছে, স্মার্ট কন্ট্রাক্ট সমর্থন করছে এবং টেস্টনেটে অসংখ্য NFT জারি করছে।

আতোশির ইতিহাস কী?

ATOSHI-এর প্রায় ১২ মিলিয়ন ব্যবহারকারী রয়েছে, যাদের প্রতিদিন অ্যাপ চালু হয় ৯.৬ মিলিয়নেরও বেশি। চীনের মূল ভূখণ্ডের ব্যবহারকারীদের মাধ্যমে এর প্রভাব হংকং, ম্যাকাও, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওশেনিয়ার অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

আতোশির পরবর্তী পরিকল্পনা কী?

আতোশি "ভবিষ্যতের ওয়ার্ল্ড কয়েন" হওয়ার লক্ষ্য রাখছে এবং আরও ভালো ক্রিপ্টোকারেন্সি তৈরি করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফ্রেডরিখ হায়েকের "অর্থের অরাষ্ট্রীয়করণ" তত্ত্ব বাস্তবায়ন করছে।

আতোশি কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

আতোশি কয়েন (ATOS) বিভিন্ন অ্যাপে ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ই-কমার্স, Detok শর্ট ভিডিও, আতোশি গেমস, আতোশি লাইফ, আতোশি গ্রিটিংস, Atoshikey এবং Atoshi AI। ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে, আতোশি আর্থিক অসমতা দূর করতে সাহায্য করতে পারে, ব্যবহারকারীদের কম খরচে সেকেন্ডের মধ্যে বিশ্বব্যাপী পেমেন্ট করতে সক্ষম করে এবং বিশ্বকে শক্তিশালী করে।

Atoshi-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

Atoshi-এর মূল্য Tk4.6326852659091244380000, গত ২৪ ঘন্টায় -0.60% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

ATOS-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি ATOS-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

Atoshi তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

ATOS-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 903160063.1789856 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

Atoshi-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে Atoshi-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

ATOS কীভাবে Entertainment,SocialFi,Ethereum Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

Entertainment,SocialFi,Ethereum Ecosystem সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, ATOS-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Atoshi সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:21:52 (UTC+8)

Atoshi (ATOS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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