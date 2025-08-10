Arianee প্রাইস (ARIA20)
Arianee(ARIA20) বর্তমানে 0.064875USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.97MUSD। ARIA20 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ARIA20 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ARIA20 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Arianee থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00271411 ছিল।
গত 30 দিনে, Arianee থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0243094474 ছিল।
গত 60 দিনে, Arianee থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0095483284 ছিল।
গত 90 দিনে, Arianee থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00047339739205538 ছিল।
|আজ
|$ +0.00271411
|+4.37%
|30 দিন
|$ +0.0243094474
|+37.47%
|60 দিন
|$ -0.0095483284
|-14.71%
|90 দিন
|$ -0.00047339739205538
|-0.72%
Arianee এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.58%
+4.37%
+27.72%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.
Arianee (ARIA20) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ARIA20টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
