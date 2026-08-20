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ALTHEA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04002552 USD। ALTHEA-এর মার্কেট ক্যাপ 583,739 USD। ALTHEA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ALTHEA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04002552 USD। ALTHEA-এর মার্কেট ক্যাপ 583,739 USD। ALTHEA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ALTHEA সম্পর্কে আরও

ALTHEA প্রাইসের তথ্য

ALTHEA কী

ALTHEA হোয়াইটপেপার

ALTHEA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ALTHEA টোকেনোমিক্স

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ALTHEA প্রাইস (ALTHEA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ALTHEA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.04002639
$0.04002639$0.04002639
+0.11%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ALTHEA (ALTHEA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:55:13 (UTC+8)

ALTHEA-এর আজকের প্রাইস

আজ ALTHEA (ALTHEA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.04002552, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ALTHEA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ALTHEA-এর জন্য $ 0.04002552

ALTHEA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 583,739 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 14.58M ALTHEA। গত 24 ঘণ্টায়, ALTHEA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03600492 (নিম্ন) এবং $ 0.04092145 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 6.13 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.03053209

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ALTHEA গত ঘণ্টায় +0.00% এবং গত 7 দিনে +6.93% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.73K-তে পৌঁছেছে।

ALTHEA (ALTHEA) এর মার্কেট তথ্য

$ 583.74K
$ 583.74K$ 583.74K

$ 2.73K
$ 2.73K$ 2.73K

$ 868.68K
$ 868.68K$ 868.68K

14.58M
14.58M 14.58M

21,702,911.0
21,702,911.0 21,702,911.0

ALTHEA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 583.74K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.73K। ALTHEA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 14.58M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21702911.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 868.68K

ALTHEA-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.03600492
$ 0.03600492$ 0.03600492
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.04092145
$ 0.04092145$ 0.04092145
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.03600492
$ 0.03600492$ 0.03600492

$ 0.04092145
$ 0.04092145$ 0.04092145

$ 6.13
$ 6.13$ 6.13

$ 0.03053209
$ 0.03053209$ 0.03053209

+0.00%

+11.17%

+6.93%

+6.93%

ALTHEA (ALTHEA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ALTHEA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00402024 ছিল।
গত 30 দিনে, ALTHEA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014839461 ছিল।
গত 60 দিনে, ALTHEA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008026757 ছিল।
গত 90 দিনে, ALTHEA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000000197670643 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00402024+11.17%
30 দিন$ -0.0014839461-3.70%
60 দিন$ +0.0008026757+2.01%
90 দিন$ -0.00000000197670643-0.00%

ALTHEA এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ALTHEA (ALTHEA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ALTHEA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ALTHEA (ALTHEA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ALTHEA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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ALTHEA সম্পর্কে

ALTHEA-এর বর্তমান দাম কত?

ALTHEA-এর দাম Tk4.9226447683883812608000 এবং আজকে এটি 11.16% পরিবর্তিত হয়েছে।

ALTHEA সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

ALTHEA-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),DePIN,Made in USA খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে ALTHEA-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

ALTHEA-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk753.9143134235552000 এবং ATL হল Tk3.7550700929422831136000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 14584081.0 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ALTHEA সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:55:13 (UTC+8)

ALTHEA (ALTHEA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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