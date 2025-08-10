Alchemix প্রাইস (ALCX)
Alchemix(ALCX) বর্তমানে 10.2USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.07MUSD। ALCX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Alchemix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.450453 ছিল।
গত 30 দিনে, Alchemix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.3060455800 ছিল।
গত 60 দিনে, Alchemix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5845028400 ছিল।
গত 90 দিনে, Alchemix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.608159634155885 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.450453
|+4.62%
|30 দিন
|$ +2.3060455800
|+22.61%
|60 দিন
|$ +0.5845028400
|+5.73%
|90 দিন
|$ -0.608159634155885
|-5.62%
Alchemix এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.11%
+4.62%
+20.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Alchemix token is the governance token for the Alchemix protocol.
Alchemix (ALCX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ALCXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
