aiRight প্রাইস (AIRI)
আজ aiRight (AIRI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.54% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AIRI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AIRI-এর জন্য $ 0।
aiRight বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 15,893.95 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.36B AIRI। গত 24 ঘণ্টায়, AIRI এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02943509 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AIRI গত ঘণ্টায় +0.13% এবং গত 7 দিনে +4.06% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
aiRight এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 15.89K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। AIRI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.36B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1859999980.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.79K।
+0.13%
+2.54%
+4.06%
+4.06%
আজকে, aiRight থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, aiRight থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, aiRight থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, aiRight থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.54%
|30 দিন
|$ 0
|-16.76%
|60 দিন
|$ 0
|-26.69%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, aiRight এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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aiRight সম্পর্কে কী?
aiRight হল AI x NFT x DeFi-এর জন্য বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ সিস্টেম। ব্যবহারকারীরা AI NFT তৈরি করতে পারেন, কপিরাইট জারি করে তাদের উৎস সুরক্ষিত রাখতে পারেন, অনন্য শিল্পকর্মগুলি বাণিজ্য ও টোকেনাইজ করতে পারেন, এবং চেইনে অবদানকারীদের জন্য একটি সম্পূর্ণ রয়্যালটি পদ্ধতির সুবিধা পেতে পারেন।
আজ aiRight-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
aiRight-এর লাইভ দাম হলো Tk, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 2.54% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
AIRI-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
AIRI-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk থেকে Tk পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
aiRight-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
AIRI বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে AIRI মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
aiRight-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
aiRight-এর বাজার মূল্য Tk1954759.6087827594080000 হওয়ায় এটি #7264 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
AIRI-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
aiRight-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk3.6201526375058002336000, আর ATL হলো Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
AIRI-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (1356923817.0 টোকেন), Artificial Intelligence (AI),NFT,BNB Chain Ecosystem,Telegram Apps,AI Agents,Oraichain Ecosystem,AI Applications-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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