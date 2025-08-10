Adappter প্রাইস (ADP)
Adappter(ADP) বর্তমানে 0.00180269USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.45MUSD। ADP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ADP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ADP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Adappter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Adappter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000745354 ছিল।
গত 60 দিনে, Adappter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000228763 ছিল।
গত 90 দিনে, Adappter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001072608342583502 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.60%
|30 দিন
|$ +0.0000745354
|+4.13%
|60 দিন
|$ +0.0000228763
|+1.27%
|90 দিন
|$ -0.0001072608342583502
|-5.61%
Adappter এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.09%
+0.60%
+1.94%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products.
