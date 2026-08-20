Aark Digital প্রাইস (AARK)
আজ Aark Digital (AARK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.83% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AARK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AARK-এর জন্য $ 0।
Aark Digital বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 558,045 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 614.90M AARK। গত 24 ঘণ্টায়, AARK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.098937 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AARK গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +0.92% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 15.85K-তে পৌঁছেছে।
Aark Digital এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 558.05K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 15.85K। AARK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 614.90M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 690717813.1048598। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 626.85K।
-0.00%
+6.83%
+0.92%
+0.92%
আজকে, Aark Digital থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Aark Digital থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Aark Digital থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Aark Digital থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+6.83%
|30 দিন
|$ 0
|+18.25%
|60 দিন
|$ 0
|-16.89%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Aark Digital এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Aark Digital-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Aark Digital-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
AARK-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
AARK-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Aark Digital-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Aark Digital-এর দামের পরিবর্তন 6.83% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Aark Digital-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Aark Digital-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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