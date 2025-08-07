WSDM সম্পর্কে আরও

Wisdomise AI (WSDM) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.001413
$0.001413$0.001413
-12.29%1D
USD

WSDM এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Wisdomise AI(WSDM) বর্তমানে 0.001413USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 729.97KUSD। WSDM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wisdomise AI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 101.35K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-12.29%
Wisdomise AI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
516.61M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WSDM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WSDM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

WSDM এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Wisdomise AI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00019799-12.29%
30 দিন$ -0.000394-21.81%
60 দিন$ -0.001087-43.48%
90 দিন$ -0.002057-59.28%
Wisdomise AI আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, WSDM এর পরিবর্তন $ -0.00019799 (-12.29%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Wisdomise AI 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.000394(-21.81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Wisdomise AI 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, WSDM এর প্রাইস $ -0.001087 (-43.48%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Wisdomise AI 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.002057 (-59.28%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

WSDM এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Wisdomise AI এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.001412
$ 0.001412$ 0.001412

$ 0.001624
$ 0.001624$ 0.001624

$ 0.159
$ 0.159$ 0.159

0.00%

-12.29%

-14.26%

WSDM এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 729.97K
$ 729.97K$ 729.97K

$ 101.35K
$ 101.35K$ 101.35K

516.61M
516.61M 516.61M

Wisdomise AI (WSDM) কী?

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

MEXC-তে Wisdomise AI উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Wisdomise AI এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে WSDM এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Wisdomise AI সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Wisdomise AI কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Wisdomise AI এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Wisdomise AI, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। WSDM এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Wisdomise AI এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Wisdomise AI প্রাইসের ইতিহাস

WSDM এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা WSDM এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Wisdomise AI এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Wisdomise AI (WSDM) এর টোকেনোমিক্স

Wisdomise AI (WSDM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WSDMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Wisdomise AI (WSDM) কীভাবে কিনবেন

Wisdomise AI কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Wisdomise AI কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

WSDM থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WSDM থেকে VND
37.183095
1 WSDM থেকে AUD
A$0.00216189
1 WSDM থেকে GBP
0.00104562
1 WSDM থেকে EUR
0.00120105
1 WSDM থেকে USD
$0.001413
1 WSDM থেকে MYR
RM0.00599112
1 WSDM থেকে TRY
0.05746671
1 WSDM থেকে JPY
¥0.207711
1 WSDM থেকে ARS
ARS$1.85919714
1 WSDM থেকে RUB
0.11302587
1 WSDM থেকে INR
0.12394836
1 WSDM থেকে IDR
Rp22.79031939
1 WSDM থেকে KRW
1.96248744
1 WSDM থেকে PHP
0.08018775
1 WSDM থেকে EGP
￡E.0.06858702
1 WSDM থেকে BRL
R$0.00767259
1 WSDM থেকে CAD
C$0.00193581
1 WSDM থেকে BDT
0.1715382
1 WSDM থেকে NGN
2.16385407
1 WSDM থেকে UAH
0.05839929
1 WSDM থেকে VES
Bs0.180864
1 WSDM থেকে CLP
$1.367784
1 WSDM থেকে PKR
Rs0.40061376
1 WSDM থেকে KZT
0.76294935
1 WSDM থেকে THB
฿0.04566816
1 WSDM থেকে TWD
NT$0.0422487
1 WSDM থেকে AED
د.إ0.00518571
1 WSDM থেকে CHF
Fr0.0011304
1 WSDM থেকে HKD
HK$0.01107792
1 WSDM থেকে MAD
.د.م0.01277352
1 WSDM থেকে MXN
$0.02625354
1 WSDM থেকে PLN
0.00514332
1 WSDM থেকে RON
лв0.00614655
1 WSDM থেকে SEK
kr0.01352241
1 WSDM থেকে BGN
лв0.00235971
1 WSDM থেকে HUF
Ft0.47978415
1 WSDM থেকে CZK
0.02964474
1 WSDM থেকে KWD
د.ك0.000430965
1 WSDM থেকে ILS
0.00484659

