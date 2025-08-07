Waves (WAVES) কী?
Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.
Waves এর প্রাইস প্রেডিকশন
Waves প্রাইসের ইতিহাস
Waves (WAVES) এর টোকেনোমিক্স
Waves (WAVES) কীভাবে কিনবেন
WAVES থেকে স্থানীয় মুদ্রা
Waves সম্পর্কিত রিসোর্স
Waves সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Waves সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
Waves (WAVES) এর লাইভ প্রাইস 1.1767 USD।
Waves এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 139.44M USD। WAVES এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 1.1767USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
Waves (WAVES) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 118.50M USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, Waves (WAVES) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 11.516 USD।
Waves (WAVES) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 296.16K USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
