StablR USD প্রাইস(USDR)
আজ StablR USD (USDR)-এর লাইভ প্রাইস $ 1, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.90% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USDR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USDR-এর জন্য $ 1।
StablR USD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1136 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.05M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 9.05M USDR। গত 24 ঘণ্টায়, USDR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.989 (নিম্ন) এবং $ 1.001 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.02146361646693 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.980782166260219।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USDR গত ঘণ্টায় +0.10% এবং গত 7 দিনে -1.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.79K-তে পৌঁছেছে।
StablR USD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 9.05M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.79K। USDR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 9.05M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9053201.68। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 9.05M।
StablR USD এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00892
|+0.90%
|30 দিন
|$ +0.002
|+0.20%
|60 দিন
|$ +0.014
|+1.41%
|90 দিন
|$ -0.003
|-0.30%
আজ, USDR এর পরিবর্তন $ +0.00892 (+0.90%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.002(+0.20%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, USDR এর প্রাইস $ +0.014 (+1.41%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.003 (-0.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি StablR USD (USDR) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই StablR USD প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, StablR USD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR USD সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
পরিমাণ
1 USDR = 1 USD