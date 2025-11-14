Falcon Finance প্রাইস(USDF)
আজ Falcon Finance (USDF)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.9982, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USDF থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USDF-এর জন্য $ 0.9982।
Falcon Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #201 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.00B এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.01B USDF। গত 24 ঘণ্টায়, USDF এর ট্রেড হয়েছে $ 0.998 (নিম্ন) এবং $ 0.9982 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.0243014891348232 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.909369011278203।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USDF গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে -0.12% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.02K-তে পৌঁছেছে।
Falcon Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.00B, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.02K। USDF এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.01B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2007801373.5463376। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.00B।
Falcon Finance এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0001
|+0.01%
|30 দিন
|$ +0.0024
|+0.24%
|60 দিন
|$ +0.0051
|+0.51%
|90 দিন
|$ +0.0022
|+0.22%
আজ, USDF এর পরিবর্তন $ +0.0001 (+0.01%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.0024(+0.24%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, USDF এর প্রাইস $ +0.0051 (+0.51%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.0022 (+0.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Falcon Finance (USDF) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Falcon Finance প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Falcon Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.
Falcon Finance সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
পরিমাণ
1 USDF = 0.9982 USD