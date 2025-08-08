TREAT সম্পর্কে আরও

TREAT প্রাইসের তথ্য

TREAT হোয়াইটপেপার

TREAT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

TREAT টোকেনোমিক্স

TREAT প্রাইস পূর্বাভাস

TREAT ইতিহাস

TREAT ক্রয়ের গাইড

TREAT-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

TREAT স্পট

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Shiba Inu Treat লোগো

Shiba Inu Treat প্রাইস(TREAT)

Shiba Inu Treat (TREAT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.001569
$0.001569$0.001569
+4.60%1D
USD

TREAT এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Shiba Inu Treat(TREAT) বর্তমানে 0.001566USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 0.00USD। TREAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Shiba Inu Treat এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 73.76K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.60%
Shiba Inu Treat এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TREAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TREAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

TREAT এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Shiba Inu Treat এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.000069+4.60%
30 দিন$ -0.000012-0.77%
60 দিন$ -0.000896-36.40%
90 দিন$ -0.002022-56.36%
Shiba Inu Treat আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, TREAT এর পরিবর্তন $ +0.000069 (+4.60%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Shiba Inu Treat 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.000012(-0.77%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Shiba Inu Treat 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TREAT এর প্রাইস $ -0.000896 (-36.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Shiba Inu Treat 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.002022 (-56.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

TREAT এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Shiba Inu Treat এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.001457
$ 0.001457$ 0.001457

$ 0.001592
$ 0.001592$ 0.001592

$ 0.0441
$ 0.0441$ 0.0441

+0.12%

+4.60%

-21.74%

TREAT এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 73.76K
$ 73.76K$ 73.76K

0.00
0.00 0.00

Shiba Inu Treat (TREAT) কী?

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

MEXC-তে Shiba Inu Treat উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Shiba Inu Treat এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে TREAT এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Shiba Inu Treat সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Shiba Inu Treat কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Shiba Inu Treat এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Shiba Inu Treat, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। TREAT এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Shiba Inu Treat এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Shiba Inu Treat প্রাইসের ইতিহাস

TREAT এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা TREAT এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Shiba Inu Treat এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Shiba Inu Treat (TREAT) এর টোকেনোমিক্স

Shiba Inu Treat (TREAT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TREATটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Shiba Inu Treat (TREAT) কীভাবে কিনবেন

Shiba Inu Treat কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Shiba Inu Treat কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

TREAT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TREAT থেকে VND
41.20929
1 TREAT থেকে AUD
A$0.00239598
1 TREAT থেকে GBP
0.00115884
1 TREAT থেকে EUR
0.0013311
1 TREAT থেকে USD
$0.001566
1 TREAT থেকে MYR
RM0.00663984
1 TREAT থেকে TRY
0.06368922
1 TREAT থেকে JPY
¥0.230202
1 TREAT থেকে ARS
ARS$2.074167
1 TREAT থেকে RUB
0.12526434
1 TREAT থেকে INR
0.13699368
1 TREAT থেকে IDR
Rp25.25806098
1 TREAT থেকে KRW
2.17498608
1 TREAT থেকে PHP
0.0888705
1 TREAT থেকে EGP
￡E.0.07601364
1 TREAT থেকে BRL
R$0.00850338
1 TREAT থেকে CAD
C$0.00214542
1 TREAT থেকে BDT
0.19001844
1 TREAT থেকে NGN
2.39815674
1 TREAT থেকে UAH
0.06469146
1 TREAT থেকে VES
Bs0.200448
1 TREAT থেকে CLP
$1.512756
1 TREAT থেকে PKR
Rs0.44374176
1 TREAT থেকে KZT
0.84510756
1 TREAT থেকে THB
฿0.05061312
1 TREAT থেকে TWD
NT$0.0468234
1 TREAT থেকে AED
د.إ0.00574722
1 TREAT থেকে CHF
Fr0.0012528
1 TREAT থেকে HKD
HK$0.01227744
1 TREAT থেকে MAD
.د.م0.01415664
1 TREAT থেকে MXN
$0.02908062
1 TREAT থেকে PLN
0.00570024
1 TREAT থেকে RON
лв0.0068121
1 TREAT থেকে SEK
kr0.01498662
1 TREAT থেকে BGN
лв0.00261522
1 TREAT থেকে HUF
Ft0.53137512
1 TREAT থেকে CZK
0.03285468
1 TREAT থেকে KWD
د.ك0.00047763
1 TREAT থেকে ILS
0.00537138

Shiba Inu Treat সম্পর্কিত রিসোর্স

Shiba Inu Treat সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Shiba Inu Treat ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Shiba Inu Treat সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

তাজা খবর

২০২৫ সালে ETH তে বিনিয়োগ করা উচিত কি? ETH/BTC দাম বিনিময় হারের পরিবর্তনের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

ইথেরিয়াম (ETH) বিটকয়েন (BTC) এর পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টো অ্যাসেট হিসেবে দীর্ঘ সময় ধরে ক্রিপ্টো মার্কেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তবে, এই বাজার চক্রে, ETH এর পারফরম্যান্স BTC এর তুলনায়明显ভাবে পিছিয়ে পড়েছে – বিটকয়েন বারবার নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, যখন ETH ইতিহাসের উচ্চতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। এই নিবন্ধটি ETH/BTC দাম বিনিময় হারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে তার ঐতিহাসিক প্রবাহ এবং প্রভাবকারী উপাদানগুলি পরীক্ষা করে, এবং চেইন ডেটা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, TVL পরিবর্তন, স্পট ETF তহবিল প্রবাহের মতো বিষয়গুলো যুক্ত করে ETH এর আপেক্ষিক মূল্য এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে।

August 8, 2025

বিপর্যয়ের কালো কাক, SUI কেন এখনও দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির শক্তিশালী সম্ভাবনা ধারণ করে?

২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবেশের সাথে সাথে, Sui ব্লকচেইন দ্রুত উত্থিত হয়েছে এবং ক্রিপ্টো মার্কেটে সবচেয়ে নজরে আসা একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। মে মাসে DEX একত্রককারী Cetus-এর ওপরে ২.২৩ বিলিয়ন ডলার সাইবার হামলার মুখোমুখি হওয়া থেকে শুরু করে, জুলাইয়ে SUI টোকেনের মূল্য ৪.৪৪ ডলারে পৌঁছে বছরটির নতুন শিখরে পৌঁছায়, Sui-এর প্রতিটি নড়াচড়া বাজারের স্নায়ু মূলে রেখেছে। একই সাথে, ইকোসিস্টেমের ক্রমাগত বিস্তারের সাথে, GameFi, DeFi, NFT, বিকেন্দ্রীভূত স্টোরেজসহ নানা রাস্তায় একসাথে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে, Sui এখন ‘প্রযুক্তিগত গিকদের খেলা’ থেকে সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এবং প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি মূলধারার অবকাঠামোতে পরিণত হচ্ছে।

August 7, 2025

শ্রেষ্ঠ XRP ওয়ালেট: নিরাপদ স্টোরেজের জন্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিকল্প

XRP এর বিস্ময়কর পুনরুত্থান ও বৃদ্ধমান প্রতিষ্ঠানিক গ্রহণের সাথে, সঠিক XRP ওয়ালেট নির্বাচন করা নতুন ও অভিজ্ঞ ক্রিপ্টো হোল্ডারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের মার্চ মাসের হিসাবে, ৫.৩ মিলিয়নেরও বেশি ওয়ালেট XRP ধারণ করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সির expanding ব্যবহারকারীর বেস এবং নিরাপদ স্টোরেজ সমাধানের জন্য বাড়তে থাকা চাহিদাকে প্রতিফলিত করে।

August 5, 2025
আরও দেখুন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

TREAT
TREAT
USD
USD

1 TREAT = 0.001566 USD

ট্রেড করুন

TREATUSDT
$0.001566
$0.001566$0.001566
+4.26%

আজই MEXC এ যোগ দিন

-- স্পট মেকার ফি, -- স্পট টেকার ফি
-- ফিউচার মেকার ফি, -- ফিউচার টেকার ফি