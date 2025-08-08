TPT সম্পর্কে আরও

Token Pocket লোগো

Token Pocket প্রাইস(TPT)

Token Pocket (TPT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.017006
$0.017006$0.017006
-2.56%1D
USD

TPT এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Token Pocket(TPT) বর্তমানে 0.017006USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 58.95MUSD। TPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Token Pocket এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 57.26K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.56%
Token Pocket এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
3.47B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TPT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TPT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

TPT এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Token Pocket এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00044679-2.56%
30 দিন$ +0.0069+68.27%
60 দিন$ +0.006563+62.84%
90 দিন$ +0.009771+135.05%
Token Pocket আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, TPT এর পরিবর্তন $ -0.00044679 (-2.56%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Token Pocket 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.0069(+68.27%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Token Pocket 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TPT এর প্রাইস $ +0.006563 (+62.84%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Token Pocket 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.009771 (+135.05%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

TPT এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Token Pocket এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0162
$ 0.0162$ 0.0162

$ 0.01895
$ 0.01895$ 0.01895

$ 0.14943
$ 0.14943$ 0.14943

+0.72%

-2.56%

+0.95%

TPT এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 58.95M
$ 58.95M$ 58.95M

$ 57.26K
$ 57.26K$ 57.26K

3.47B
3.47B 3.47B

Token Pocket (TPT) কী?

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

MEXC-তে Token Pocket উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Token Pocket এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে TPT এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Token Pocket সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Token Pocket কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Token Pocket এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Token Pocket, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। TPT এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Token Pocket এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Token Pocket প্রাইসের ইতিহাস

TPT এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা TPT এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Token Pocket এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Token Pocket (TPT) এর টোকেনোমিক্স

Token Pocket (TPT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TPTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Token Pocket (TPT) কীভাবে কিনবেন

Token Pocket কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Token Pocket কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

TPT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TPT থেকে VND
447.51289
1 TPT থেকে AUD
A$0.02601918
1 TPT থেকে GBP
0.01258444
1 TPT থেকে EUR
0.0144551
1 TPT থেকে USD
$0.017006
1 TPT থেকে MYR
RM0.07210544
1 TPT থেকে TRY
0.69163402
1 TPT থেকে JPY
¥2.499882
1 TPT থেকে ARS
ARS$22.524447
1 TPT থেকে RUB
1.36030994
1 TPT থেকে INR
1.48768488
1 TPT থেকে IDR
Rp274.29028418
1 TPT থেকে KRW
23.61929328
1 TPT থেকে PHP
0.9650905
1 TPT থেকে EGP
￡E.0.82547124
1 TPT থেকে BRL
R$0.09234258
1 TPT থেকে CAD
C$0.02329822
1 TPT থেকে BDT
2.06350804
1 TPT থেকে NGN
26.04281834
1 TPT থেকে UAH
0.70251786
1 TPT থেকে VES
Bs2.176768
1 TPT থেকে CLP
$16.427796
1 TPT থেকে PKR
Rs4.81882016
1 TPT থেকে KZT
9.17745796
1 TPT থেকে THB
฿0.54963392
1 TPT থেকে TWD
NT$0.5084794
1 TPT থেকে AED
د.إ0.06241202
1 TPT থেকে CHF
Fr0.0136048
1 TPT থেকে HKD
HK$0.13332704
1 TPT থেকে MAD
.د.م0.15373424
1 TPT থেকে MXN
$0.31580142
1 TPT থেকে PLN
0.06190184
1 TPT থেকে RON
лв0.0739761
1 TPT থেকে SEK
kr0.16274742
1 TPT থেকে BGN
лв0.02840002
1 TPT থেকে HUF
Ft5.77047592
1 TPT থেকে CZK
0.35678588
1 TPT থেকে KWD
د.ك0.00518683
1 TPT থেকে ILS
0.05833058

Token Pocket সম্পর্কিত রিসোর্স

Token Pocket সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল Token Pocket ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Token Pocket সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

