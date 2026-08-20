The Top Floor Boss প্রাইস(TJR)
আজ The Top Floor Boss (TJR)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0001857, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.32% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TJR থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি TJR-এর জন্য ৳ 0.0001857।
The Top Floor Boss বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TJR। গত 24 ঘণ্টায়, TJR এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00017 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0002063 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TJR গত ঘণ্টায় -1.59% এবং গত 7 দিনে +47.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.54K-তে পৌঁছেছে।
SOL
The Top Floor Boss এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.54K। TJR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999733। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 185.70K।
-1.59%
+0.32%
+47.73%
+47.73%
The Top Floor Boss এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.00007204
|+0.32%
|30 দিন
|৳ -0.0000269
|-12.66%
|60 দিন
|৳ -0.0038143
|-95.36%
|90 দিন
|৳ -0.0038143
|-95.36%
আজ, TJR এর পরিবর্তন ৳ +0.00007204 (+0.32%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0000269(-12.66%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TJR এর প্রাইস ৳ -0.0038143 (-95.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0038143 (-95.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি The Top Floor Boss-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
TJR মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|R1 < প্রাইস ≤ R2
|R1-R2 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
TJR_USDT 4 ঘন্টার সময়সীমায় কেন্দ্রবিন্দু 1.819E-4-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 1.857E-4 এবং R1 প্রতিরোধ সীমা 1.849E-4-কে অতিক্রম করেছে। মূল্য হাব সিস্টেমের ঊর্ধ্বগামী স্তরে অবস্থান করছে, এবং স্বল্পমেয়াদী গঠন বাছাই করার দিকে ঝুঁকে আছে। মূল্য গড় ও EMA গ্রুপ উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, যা সূচকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বর্তমান মূল্য গুরুত্বপূর্ণ স্তরের উপরে স্থিতিশীল ভাবে অবস্থান করার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, দ্রুত ও ধীর লাইন একই দিকে বিচ্ছুরিত হয়েছে এবং শক্তি ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতিরিক্ত ক্রয়ের চরম মাত্রায় পৌঁছায়নি, যা ঊর্ধ্বমুখী গতিতে আরও স্থান রেখেছে। KDJ এবং StochRSI মূল্যের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে কোনো স্পষ্ট শীর্ষ বিপরীত প্রবণতা দেখায়নি। Bollinger Bands খোলার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে, ওয়েভারেশন কোনো অস্বাভাবিক বাড়তি পরিমাণে প্রকাশ পায়নি, এবং বাজারের মনোভাব যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ সীমা R2 1.882E-4-এ অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.35% দূরে। নিচের দিকে প্রথম সাহায্যের স্তর হল সদ্য অতিক্রম করা R1 বা 1.849E-4, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.5% দূরে। যদি প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রবিন্দু 1.819E-4 পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়, তাহলে সেই স্তর প্রায় 2.05% দূরে অবস্থান করবে, যা দূরবর্তী স্তরের গঠনগত সমর্থন হিসেবে কাজ করবে। S1 স্তর 1.786E-4 এবং S2 স্তর 1.756E-4 আরও গভীর স্তরের প্রতিরক্ষামূলক স্তর হিসেবে বিবেচিত হলেও, তা অস্থায়ীভাবে তাৎক্ষণিক ব্যবসায়ের মূল সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, The Top Floor Boss এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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