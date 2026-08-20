TCryptochicks প্রাইস(TCC)
আজ TCryptochicks (TCC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.000484, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.86% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TCC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি TCC-এর জন্য ৳ 0.000484।
TCryptochicks বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TCC। গত 24 ঘণ্টায়, TCC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0004504 (নিম্ন) এবং ৳ 0.000526 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TCC গত ঘণ্টায় -0.42% এবং গত 7 দিনে -50.47% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.85K-তে পৌঁছেছে।
BSC
TCryptochicks এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.85K। TCC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 484.00K।
-0.42%
+3.86%
-50.47%
-50.47%
TCryptochicks এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.002198321
|+3.86%
|30 দিন
|৳ -0.003198
|-86.86%
|60 দিন
|৳ -0.014516
|-96.78%
|90 দিন
|৳ -0.014516
|-96.78%
আজ, TCC এর পরিবর্তন ৳ +0.002198321 (+3.86%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.003198(-86.86%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TCC এর প্রাইস ৳ -0.014516 (-96.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.014516 (-96.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই TCryptochicks প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি TCryptochicks-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
TCC মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
TCC_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.00178 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি S1 হাব পয়েন্ট 0.001793-এর নিচে অবস্থান করছে, এবং কেন্দ্রীয় স্তর 0.001867 ও S2 সমর্থন 0.001718 এর মধ্যবর্তী সীমার নিচে অবস্থান করছে। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদান করছে, আর দীর্ঘমেয়াদী কাঠামো এখনও দোলনশীল সংগঠনের আকার ধারণ করে রয়েছে। বর্তমান মূল্যস্তর থেকে উপরের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সীমার মধ্যে স্পষ্ট জায়গা রয়েছে, এবং বাজারের কাঠামো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কম মূল্যের এই সীমার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে শেয়ারের বিনিময় চলছে। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতার দিক ঊর্ধ্বমুখী করেছে। RSI মান মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান প্রকাশ পায়নি। দ্রুত ও ধীর লাইনগুলো একই দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা বর্তমান দোলনশীলতার মাঝারি পরিমাণ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। KDJ এবং StochRSI মানগুলো গড়গুলোর সাথে সমন্বয় করে একই সময়ে সংকেত প্রদান করছে, এবং গতিশীলতার বিতরণ কেন্দ্রীভূত হয়ে কোনো বিপরীত প্রবণতা প্রকাশ পায়নি। ব্লিংক ব্যান্ডের খোলার অবস্থা নিশ্চিত করে যে দাম মধ্য রেলের চাপ ভেঙে উপরে উঠার চেষ্টা করছে, এবং স্থানীয় সময়ের উইন্ডোতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রাধান্য বজায় রেখেছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সীমা S1 পয়েন্ট 0.001793-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000013 দূরে। উপরের মূল সন্দর্ভ সীমা হল কেন্দ্রীয় স্তর 0.001867, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000087 দূরে। নিচের নিকটতম সমর্থন হল S2 পয়েন্ট 0.001718, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000062 দূরে। R1 প্রতিরোধ সীমা 0.001942, যা দূরবর্তী পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য, এবং R2 পয়েন্ট 0.002016 উচ্চতর স্তরের সীমা গঠন করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, TCryptochicks এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে TCryptochicks (TCC) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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$TCC is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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