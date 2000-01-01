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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) টোকেনসমূহ

ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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Safe Token
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Gensyn
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CZ S DOG
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Test
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Freedom of Money
Freedom of Money
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+0.88%
+0.02%
-0.95%
$ 4.23M
$ 533.52K
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Torch of Liberty
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IceCream AI
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B-Lucky
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Hachiko Inu
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Palu
Palu
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ClipX
ClipX
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-10.06%
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NianNian
NianNian
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CaptainBNB
CaptainBNB
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$ 0.00059664
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+0.07%
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ZygoSwap
ZygoSwap
ZSWAP
$ 0.00054746
+0.08%
+0.10%
+48.75%
$ 547.45K
$ 38.92K
23
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014401
+0.69%
+5.88%
-2.25%
$ 538.31K
$ 2.08M
24
memes will continue
memes will continue
MEMES
$ 0.00051432
-0.26%
+0.10%
+1.17%
$ 514.17K
$ 1.32M
25
Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day
1
$ 0.00040122
+0.07%
+0.08%
+4.81%
$ 401.22K
$ 63.52K
26
Mubarakah
Mubarakah
MUBARAKAH
$ 0.0003964
-1.03%
+0.01%
+4.31%
$ 396.47K
$ 60.19K
27
BORT
BORT
BORT
$ 0.00036579
+0.59%
-0.07%
-18.20%
$ 356.33K
$ 47.12K
28
Conscious Token
Conscious Token
CONSCIOUS
$ 0.00071069
0.00%
--
0.00%
$ 332.85K
$ 30.33
29
DOYR
DOYR
DOYR
$ 0.00030896
+0.37%
+0.04%
+6.64%
$ 309.46K
$ 33.79K
30
PUP
PUP
PUP
$ 0.00027348
-0.16%
+0.13%
+4.81%
$ 273.46K
$ 30.49K
31
Donkey
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$ 0.00019614
+0.24%
+0.07%
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BULL FROG
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$ 0.00064341
+0.17%
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+6.11%
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33
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$ 0.00011834
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+0.14%
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Gorilla
Gorilla
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$ 0.0001143
+0.32%
+0.06%
+3.65%
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Perry
Perry
PERRY
$ 0.00010956
0.00%
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+5.21%
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BNBXBT
BNBXBT
$ 9.29E-5
+2.19%
+5.80%
-5.10%
$ 92.90K
--
38
Binancians
Binancians
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$ 8.758E-5
+3.69%
+11.90%
+10.41%
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JobIess
JobIess
JOBIESS
$ 7.394E-5
+1.37%
+7.30%
-6.31%
$ 73.94K
--
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ZIBA
ZIBA
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$ 7.362E-5
+1.71%
+8.70%
+9.15%
$ 73.63K
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Eaglecoin
Eaglecoin
EGL
$ 7.018E-5
+0.75%
-29.40%
-32.23%
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+1.71%
+7.90%
+12.53%
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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 82 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $809.26M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 14.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে NATIVE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 82 ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) টোকেনগুলোর মধ্যে 币安人生, SAFE, W অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $809.26M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ফোর.মিম ইকোসিস্টেম (বিএনবি মিমস) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।