Streamflow লোগো

Streamflow প্রাইস(STREAM)

Streamflow (STREAM) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.04877
$0.04877$0.04877
+1.18%1D
USD

STREAM এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Streamflow(STREAM) বর্তমানে 0.04865USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 6.55MUSD। STREAM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Streamflow এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 71.43K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.18%
Streamflow এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
134.70M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ STREAM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STREAM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

STREAM এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Streamflow এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0005688+1.18%
30 দিন$ -0.00873-15.22%
60 দিন$ -0.06095-55.62%
90 দিন$ +0.02994+160.02%
Streamflow আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, STREAM এর পরিবর্তন $ +0.0005688 (+1.18%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Streamflow 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.00873(-15.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Streamflow 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, STREAM এর প্রাইস $ -0.06095 (-55.62%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Streamflow 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.02994 (+160.02%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

STREAM এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Streamflow এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.04693
$ 0.04693$ 0.04693

$ 0.04879
$ 0.04879$ 0.04879

$ 0.3504
$ 0.3504$ 0.3504

-0.05%

+1.18%

+3.33%

STREAM এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

$ 71.43K
$ 71.43K$ 71.43K

134.70M
134.70M 134.70M

Streamflow (STREAM) কী?

Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).

MEXC-তে Streamflow উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Streamflow এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে STREAM এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Streamflow সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Streamflow কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Streamflow এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Streamflow, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। STREAM এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Streamflow এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Streamflow প্রাইসের ইতিহাস

STREAM এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা STREAM এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Streamflow এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Streamflow (STREAM) এর টোকেনোমিক্স

Streamflow (STREAM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STREAMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Streamflow (STREAM) কীভাবে কিনবেন

Streamflow কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Streamflow কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

STREAM থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 STREAM থেকে VND
1,280.22475
1 STREAM থেকে AUD
A$0.0744345
1 STREAM থেকে GBP
0.036001
1 STREAM থেকে EUR
0.0413525
1 STREAM থেকে USD
$0.04865
1 STREAM থেকে MYR
RM0.206276
1 STREAM থেকে TRY
1.9785955
1 STREAM থেকে JPY
¥7.15155
1 STREAM থেকে ARS
ARS$64.012697
1 STREAM থেকে RUB
3.8915135
1 STREAM থেকে INR
4.267578
1 STREAM থেকে IDR
Rp784.6773095
1 STREAM থেকে KRW
67.569012
1 STREAM থেকে PHP
2.7608875
1 STREAM থেকে EGP
￡E.2.361471
1 STREAM থেকে BRL
R$0.2641695
1 STREAM থেকে CAD
C$0.0666505
1 STREAM থেকে BDT
5.90611
1 STREAM থেকে NGN
74.5021235
1 STREAM থেকে UAH
2.0107045
1 STREAM থেকে VES
Bs6.2272
1 STREAM থেকে CLP
$47.0932
1 STREAM থেকে PKR
Rs13.793248
1 STREAM থেকে KZT
26.2685675
1 STREAM থেকে THB
฿1.572368
1 STREAM থেকে TWD
NT$1.454635
1 STREAM থেকে AED
د.إ0.1785455
1 STREAM থেকে CHF
Fr0.03892
1 STREAM থেকে HKD
HK$0.381416
1 STREAM থেকে MAD
.د.م0.439796
1 STREAM থেকে MXN
$0.903917
1 STREAM থেকে PLN
0.177086
1 STREAM থেকে RON
лв0.2116275
1 STREAM থেকে SEK
kr0.4655805
1 STREAM থেকে BGN
лв0.0812455
1 STREAM থেকে HUF
Ft16.5191075
1 STREAM থেকে CZK
1.020677
1 STREAM থেকে KWD
د.ك0.01483825
1 STREAM থেকে ILS
0.1668695

Streamflow সম্পর্কিত রিসোর্স

Streamflow সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Streamflow ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Streamflow সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

