Splendor প্রাইস(SPLD)
আজ Splendor (SPLD)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.1952, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.42% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SPLD থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SPLD-এর জন্য ৳ 0.1952।
Splendor বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #4115 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 SPLD। গত 24 ঘণ্টায়, SPLD এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.1702 (নিম্ন) এবং ৳ 0.2004 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 1,215.87616766464514996 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 16.3592302790360209634।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SPLD গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +56.53% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 32.28K-তে পৌঁছেছে।
No.4115
0.00%
SPLENDOR
Splendor এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 32.28K। SPLD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 26000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 5.08B।
0.00%
+7.42%
+56.53%
+56.53%
Splendor এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +1.647803
|+7.42%
|30 দিন
|৳ +0.025
|+14.68%
|60 দিন
|৳ +0.0265
|+15.70%
|90 দিন
|৳ +0.0042
|+2.19%
আজ, SPLD এর পরিবর্তন ৳ +1.647803 (+7.42%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.025(+14.68%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SPLD এর প্রাইস ৳ +0.0265 (+15.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0042 (+2.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Splendor প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Splendor-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, Splendor এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Splendor দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে SPLD কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Splendor কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Splendor (SPLD) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
Splendor এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Splendor (SPLD) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Splendor is an AI-powered blockchain with real-time GPU acceleration and military-grade quantum resistance, enabling the next generation of AI agents, autonomous systems, and intelligent applications.
Splendor সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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