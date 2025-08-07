SPCFIN সম্পর্কে আরও

Storepay Fintech (SPCFIN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0001231
$0.0001231$0.0001231
-2.22%1D
SPCFIN এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Storepay Fintech(SPCFIN) বর্তমানে 0.0001231USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 8.70MUSD। SPCFIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Storepay Fintech এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 6.32 USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.22%
Storepay Fintech এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
70.66B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SPCFIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SPCFIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

SPCFIN এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Storepay Fintech এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000002795-2.22%
30 দিন$ +0.0000064+5.48%
60 দিন$ +0.0000109+9.71%
90 দিন$ +0.0000731+146.20%
Storepay Fintech আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, SPCFIN এর পরিবর্তন $ -0.000002795 (-2.22%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Storepay Fintech 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.0000064(+5.48%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Storepay Fintech 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SPCFIN এর প্রাইস $ +0.0000109 (+9.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Storepay Fintech 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.0000731 (+146.20%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

SPCFIN এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Storepay Fintech এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0001231
$ 0.0001231$ 0.0001231

$ 0.0001272
$ 0.0001272$ 0.0001272

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

0.00%

-2.22%

+1.23%

SPCFIN এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

$ 6.32
$ 6.32$ 6.32

70.66B
70.66B 70.66B

Storepay Fintech (SPCFIN) কী?

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

MEXC-তে Storepay Fintech উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Storepay Fintech এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে SPCFIN এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Storepay Fintech সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Storepay Fintech কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Storepay Fintech এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Storepay Fintech, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। SPCFIN এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Storepay Fintech এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Storepay Fintech প্রাইসের ইতিহাস

SPCFIN এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা SPCFIN এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Storepay Fintech এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Storepay Fintech (SPCFIN) এর টোকেনোমিক্স

Storepay Fintech (SPCFIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SPCFINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Storepay Fintech (SPCFIN) কীভাবে কিনবেন

Storepay Fintech কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Storepay Fintech কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

SPCFIN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SPCFIN থেকে VND
3.2393765
1 SPCFIN থেকে AUD
A$0.000188343
1 SPCFIN থেকে GBP
0.000091094
1 SPCFIN থেকে EUR
0.000104635
1 SPCFIN থেকে USD
$0.0001231
1 SPCFIN থেকে MYR
RM0.000521944
1 SPCFIN থেকে TRY
0.005006477
1 SPCFIN থেকে JPY
¥0.0180957
1 SPCFIN থেকে ARS
ARS$0.16304595
1 SPCFIN থেকে RUB
0.009846769
1 SPCFIN থেকে INR
0.010768788
1 SPCFIN থেকে IDR
Rp1.985483593
1 SPCFIN থেকে KRW
0.170971128
1 SPCFIN থেকে PHP
0.006985925
1 SPCFIN থেকে EGP
￡E.0.005975274
1 SPCFIN থেকে BRL
R$0.000668433
1 SPCFIN থেকে CAD
C$0.000168647
1 SPCFIN থেকে BDT
0.014936954
1 SPCFIN থেকে NGN
0.188514109
1 SPCFIN থেকে UAH
0.005085261
1 SPCFIN থেকে VES
Bs0.0157568
1 SPCFIN থেকে CLP
$0.1189146
1 SPCFIN থেকে PKR
Rs0.034881616
1 SPCFIN থেকে KZT
0.066432146
1 SPCFIN থেকে THB
฿0.003978592
1 SPCFIN থেকে TWD
NT$0.00368069
1 SPCFIN থেকে AED
د.إ0.000451777
1 SPCFIN থেকে CHF
Fr0.00009848
1 SPCFIN থেকে HKD
HK$0.000965104
1 SPCFIN থেকে MAD
.د.م0.001112824
1 SPCFIN থেকে MXN
$0.002285967
1 SPCFIN থেকে PLN
0.000448084
1 SPCFIN থেকে RON
лв0.000535485
1 SPCFIN থেকে SEK
kr0.001178067
1 SPCFIN থেকে BGN
лв0.000205577
1 SPCFIN থেকে HUF
Ft0.041770292
1 SPCFIN থেকে CZK
0.002582638
1 SPCFIN থেকে KWD
د.ك0.0000375455
1 SPCFIN থেকে ILS
0.000422233

