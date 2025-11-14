বিনিময়DEX+
Solaxy-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0002185 USD। SOLAXY-এর মার্কেট ক্যাপ -- USD। SOLAXY থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Solaxy (SOLAXY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 21:59:30 (UTC+8)

Solaxy-এর আজকের প্রাইস

আজ Solaxy (SOLAXY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0002185, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.73% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SOLAXY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SOLAXY-এর জন্য $ 0.0002185

Solaxy বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3412 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SOLAXY। গত 24 ঘণ্টায়, SOLAXY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0002047 (নিম্ন) এবং $ 0.0002373 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.001838649580592757 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00058806293830282

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SOLAXY গত ঘণ্টায় -0.10% এবং গত 7 দিনে +1.72% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 435.94K-তে পৌঁছেছে।

Solaxy (SOLAXY) এর মার্কেট তথ্য

No.3412

--
----

$ 435.94K
$ 435.94K$ 435.94K

$ 22.51M
$ 22.51M$ 22.51M

--
----

102,999,999,899
102,999,999,899 102,999,999,899

82,999,999,899
82,999,999,899 82,999,999,899

ETH

Solaxy এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 435.94K। SOLAXY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 82999999899। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 22.51M

Solaxy-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0002047
$ 0.0002047$ 0.0002047
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0002373
$ 0.0002373$ 0.0002373
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0002047
$ 0.0002047$ 0.0002047

$ 0.0002373
$ 0.0002373$ 0.0002373

$ 0.001838649580592757
$ 0.001838649580592757$ 0.001838649580592757

$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282$ 0.00058806293830282

-0.10%

-5.72%

+1.72%

+1.72%

Solaxy (SOLAXY) প্রাইসের হিস্টরি USD

Solaxy এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000013281-5.72%
30 দিন$ -0.0000809-27.03%
60 দিন$ -0.000272-55.46%
90 দিন$ -0.0001961-47.30%
Solaxy আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, SOLAXY এর পরিবর্তন $ -0.000013281 (-5.72%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Solaxy 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.0000809(-27.03%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Solaxy 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SOLAXY এর প্রাইস $ -0.000272 (-55.46%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Solaxy 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0001961 (-47.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Solaxy (SOLAXY) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Solaxy প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Solaxy এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Solaxy (SOLAXY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SOLAXY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Solaxy (SOLAXY) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Solaxy এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Solaxy এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SOLAXY এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Solaxy এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

কীভাবে Solaxy (SOLAXY) কিনবেন নির্দেশিকা

Solaxy (SOLAXY) কী?

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Solaxy সম্পর্কিত রিসোর্স

Solaxy সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Solaxy ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Solaxy সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Solaxy-এর মূল্য কত হবে?
যদি Solaxy বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Solaxy-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 21:59:30 (UTC+8)

Solaxy (SOLAXY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

তাজা খবর

কেন এত মানুষ এখনও বুল রানে টাকা হারাচ্ছে?

October 6, 2025

বিটকয়েন লেয়ার 2 নেটওয়ার্কের উত্থান: ২০২৫ সালে বিটকয়েনের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি বোঝা

October 6, 2025

এল্টকয়েন 2025: যখন TOTAL3 নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালিত হয় না

October 5, 2025
আরও দেখুন

Solaxy সম্পর্কে আরও জানুন

ডিসক্লেইমার

