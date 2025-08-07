PIXFI সম্পর্কে আরও

Pixelverse (PIXFI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0004469
$0.0004469$0.0004469
+2.28%1D
USD

PIXFI এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Pixelverse(PIXFI) বর্তমানে 0.0004469USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 1.26MUSD। PIXFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Pixelverse এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 58.53K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.28%
Pixelverse এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
2.83B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PIXFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PIXFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

PIXFI এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Pixelverse এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.000009962+2.28%
30 দিন$ +0.0000641+16.74%
60 দিন$ -0.0000745-14.29%
90 দিন$ -0.0003028-40.39%
Pixelverse আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, PIXFI এর পরিবর্তন $ +0.000009962 (+2.28%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Pixelverse 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.0000641(+16.74%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Pixelverse 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PIXFI এর প্রাইস $ -0.0000745 (-14.29%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Pixelverse 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0003028 (-40.39%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

PIXFI এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Pixelverse এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00043
$ 0.00043$ 0.00043

$ 0.0004616
$ 0.0004616$ 0.0004616

$ 0.09945
$ 0.09945$ 0.09945

+0.11%

+2.28%

+20.52%

PIXFI এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 58.53K
$ 58.53K$ 58.53K

2.83B
2.83B 2.83B

Pixelverse (PIXFI) কী?

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

MEXC-তে Pixelverse উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Pixelverse এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে PIXFI এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Pixelverse সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Pixelverse কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Pixelverse এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Pixelverse, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। PIXFI এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Pixelverse এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Pixelverse প্রাইসের ইতিহাস

PIXFI এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা PIXFI এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Pixelverse এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Pixelverse (PIXFI) এর টোকেনোমিক্স

Pixelverse (PIXFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PIXFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Pixelverse (PIXFI) কীভাবে কিনবেন

Pixelverse কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Pixelverse কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

PIXFI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PIXFI থেকে VND
11.7601735
1 PIXFI থেকে AUD
A$0.000683757
1 PIXFI থেকে GBP
0.000330706
1 PIXFI থেকে EUR
0.000379865
1 PIXFI থেকে USD
$0.0004469
1 PIXFI থেকে MYR
RM0.001894856
1 PIXFI থেকে TRY
0.018175423
1 PIXFI থেকে JPY
¥0.0656943
1 PIXFI থেকে ARS
ARS$0.588022082
1 PIXFI থেকে RUB
0.035747531
1 PIXFI থেকে INR
0.039202068
1 PIXFI থেকে IDR
Rp7.208063507
1 PIXFI থেকে KRW
0.620690472
1 PIXFI থেকে PHP
0.025361575
1 PIXFI থেকে EGP
￡E.0.021692526
1 PIXFI থেকে BRL
R$0.002426667
1 PIXFI থেকে CAD
C$0.000612253
1 PIXFI থেকে BDT
0.05425366
1 PIXFI থেকে NGN
0.684378191
1 PIXFI থেকে UAH
0.018470377
1 PIXFI থেকে VES
Bs0.0572032
1 PIXFI থেকে CLP
$0.4325992
1 PIXFI থেকে PKR
Rs0.126705088
1 PIXFI থেকে KZT
0.241303655
1 PIXFI থেকে THB
฿0.014443808
1 PIXFI থেকে TWD
NT$0.01336231
1 PIXFI থেকে AED
د.إ0.001640123
1 PIXFI থেকে CHF
Fr0.00035752
1 PIXFI থেকে HKD
HK$0.003503696
1 PIXFI থেকে MAD
.د.م0.004039976
1 PIXFI থেকে MXN
$0.008303402
1 PIXFI থেকে PLN
0.001626716
1 PIXFI থেকে RON
лв0.001944015
1 PIXFI থেকে SEK
kr0.004276833
1 PIXFI থেকে BGN
лв0.000746323
1 PIXFI থেকে HUF
Ft0.151744895
1 PIXFI থেকে CZK
0.009375962
1 PIXFI থেকে KWD
د.ك0.0001363045
1 PIXFI থেকে ILS
0.001532867

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Pixelverse সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

