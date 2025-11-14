Overlay Protocol প্রাইস(OVL)
আজ Overlay Protocol (OVL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.05198, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.83% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OVL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OVL-এর জন্য $ 0.05198।
Overlay Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #2042 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 567.28K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 10.91M OVL। গত 24 ঘণ্টায়, OVL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.05196 (নিম্ন) এবং $ 0.06271 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.7841389069548613 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.10678946055291266।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OVL গত ঘণ্টায় -0.62% এবং গত 7 দিনে -10.60% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 64.97K-তে পৌঁছেছে।
Overlay Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 567.28K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 64.97K। OVL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 10.91M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 88871915.39447941। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.20M।
Overlay Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0083442
|-13.83%
|30 দিন
|$ -0.05342
|-50.69%
|60 দিন
|$ -0.08122
|-60.98%
|90 দিন
|$ -0.11332
|-68.56%
আজ, OVL এর পরিবর্তন $ -0.0083442 (-13.83%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.05342(-50.69%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, OVL এর প্রাইস $ -0.08122 (-60.98%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.11332 (-68.56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
2040 সালে, Overlay Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.
পরিমাণ
1 OVL = 0.05198 USD