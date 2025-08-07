ORT সম্পর্কে আরও

Okratech Token লোগো

Okratech Token প্রাইস(ORT)

Okratech Token (ORT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.006735
$0.006735$0.006735
-0.41%1D
USD

ORT এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Okratech Token(ORT) বর্তমানে 0.006735USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 5.50MUSD। ORT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Okratech Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 126.21K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.41%
Okratech Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
816.72M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ORT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ORT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

ORT এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Okratech Token এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00002773-0.41%
30 দিন$ +0.002819+71.98%
60 দিন$ +0.003003+80.46%
90 দিন$ +0.003594+114.42%
Okratech Token আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ORT এর পরিবর্তন $ -0.00002773 (-0.41%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Okratech Token 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.002819(+71.98%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Okratech Token 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ORT এর প্রাইস $ +0.003003 (+80.46%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Okratech Token 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.003594 (+114.42%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

ORT এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Okratech Token এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.006477
$ 0.006477$ 0.006477

$ 0.007342
$ 0.007342$ 0.007342

$ 0.05899
$ 0.05899$ 0.05899

+0.50%

-0.41%

+4.24%

ORT এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M

$ 126.21K
$ 126.21K$ 126.21K

816.72M
816.72M 816.72M

Okratech Token (ORT) কী?

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

MEXC-তে Okratech Token উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Okratech Token এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে ORT এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Okratech Token সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Okratech Token কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Okratech Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Okratech Token, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। ORT এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Okratech Token এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Okratech Token প্রাইসের ইতিহাস

ORT এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা ORT এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Okratech Token এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Okratech Token (ORT) এর টোকেনোমিক্স

Okratech Token (ORT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ORTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Okratech Token (ORT) কীভাবে কিনবেন

Okratech Token কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Okratech Token কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

ORT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ORT থেকে VND
177.231525
1 ORT থেকে AUD
A$0.01030455
1 ORT থেকে GBP
0.0049839
1 ORT থেকে EUR
0.00572475
1 ORT থেকে USD
$0.006735
1 ORT থেকে MYR
RM0.0285564
1 ORT থেকে TRY
0.27391245
1 ORT থেকে JPY
¥0.990045
1 ORT থেকে ARS
ARS$8.8617783
1 ORT থেকে RUB
0.53873265
1 ORT থেকে INR
0.5907942
1 ORT থেকে IDR
Rp108.62901705
1 ORT থেকে KRW
9.3541068
1 ORT থেকে PHP
0.38221125
1 ORT থেকে EGP
￡E.0.3269169
1 ORT থেকে BRL
R$0.03657105
1 ORT থেকে CAD
C$0.00922695
1 ORT থেকে BDT
0.817629
1 ORT থেকে NGN
10.31391165
1 ORT থেকে UAH
0.27835755
1 ORT থেকে VES
Bs0.86208
1 ORT থেকে CLP
$6.51948
1 ORT থেকে PKR
Rs1.9095072
1 ORT থেকে KZT
3.63656325
1 ORT থেকে THB
฿0.2176752
1 ORT থেকে TWD
NT$0.2013765
1 ORT থেকে AED
د.إ0.02471745
1 ORT থেকে CHF
Fr0.005388
1 ORT থেকে HKD
HK$0.0528024
1 ORT থেকে MAD
.د.م0.0608844
1 ORT থেকে MXN
$0.1251363
1 ORT থেকে PLN
0.0245154
1 ORT থেকে RON
лв0.02929725
1 ORT থেকে SEK
kr0.06445395
1 ORT থেকে BGN
лв0.01124745
1 ORT থেকে HUF
Ft2.28686925
1 ORT থেকে CZK
0.1413003
1 ORT থেকে KWD
د.ك0.002054175
1 ORT থেকে ILS
0.02310105

Okratech Token সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Okratech Token ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

