Echelon প্রাইস(ECHELON)
আজ Echelon (ECHELON)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.06142, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ECHELON থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ECHELON-এর জন্য ৳ 0.06142।
Echelon বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ECHELON। গত 24 ঘণ্টায়, ECHELON এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.06026 (নিম্ন) এবং ৳ 0.06394 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ECHELON গত ঘণ্টায় +0.31% এবং গত 7 দিনে -4.01% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 60.17K-তে পৌঁছেছে।
APTOS
Echelon এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 60.17K। ECHELON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 6.14M।
+0.31%
+1.55%
-4.01%
-4.01%
Echelon এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.1145693
|+1.55%
|30 দিন
|৳ +0.00111
|+1.84%
|60 দিন
|৳ -0.0045
|-6.83%
|90 দিন
|৳ -0.25308
|-80.48%
আজ, ECHELON এর পরিবর্তন ৳ +0.1145693 (+1.55%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00111(+1.84%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ECHELON এর প্রাইস ৳ -0.0045 (-6.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.25308 (-80.48%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Echelon (ECHELON) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Echelon প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Echelon-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ECHELON মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস < S2
|S2 এর নিচে
|সাম্প্রতিক "সবচেয়ে সস্তা" সীমার চেয়ে সস্তা, নিম্নমূল্যের অঞ্চলে।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
【বাজারের গঠন】ECHELON_USDT ই 4 ঘণ্টার সময়কালে বর্তমান মূল্য 0.1014, যা কেন্দ্রীয় পরিসীমা 0.1069-এর নিচে অবস্থিত। এটি হাব সিস্টেমের দুর্বল অঞ্চলে পড়ে আছে। MA ও EMA গ্রুপ উভয়ই 5-6 ধাপের ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করেছে এবং স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ঊর্ধ্বমুখী বিন্যাসে রয়েছে। মূল্য সমর্থন স্তর S1 (0.1051) এবং S2 (0.1024) এর মধ্যবর্তী আবর্তন অঞ্চলে চলছে। 【শক্তির অবস্থা】দ্রুত গড়ের গ্রুপ ক্রয়ের অবস্থা বজায় রেখেছে, কিন্তু MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস আকারে বিভাজন প্রদর্শন করছে। RSI ইন্ডিকেটর মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং শক্তির বিতরণ দ্রুত ও ধীর ইন্ডিকেটরের বিপরীত দিকে স্তরীকরণ প্রদর্শন করছে। স্বল্পমেয়াদী প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয় দেখাচ্ছে যে ক্রয় ও বিক্রয়ের শক্তি এখনও পরস্পর প্রতিস্থাপনের পর্যায়ে রয়েছে। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর】উপরের প্রতিরোধ স্তর কেন্দ্রীয় পরিসীমা 0.1069, যা বর্তমান মূল্য থেকে 5.4% দূরে; এবং R1 স্তর 0.1096, যা বর্তমান মূল্য থেকে 8.1% দূরে, এগুলো দূরবর্তী সন্দর্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়। নিচের সমর্থন স্তর S1 (0.1051), যা বর্তমান মূল্য থেকে 3.6% দূরে, এটি নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর; আর S2 (0.1024), যা বর্তমান মূল্য থেকে 1.0% দূরে, এটি গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনের ভিত্তি গঠন করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Echelon এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Echelon (ECHELON) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Echelon is a decentralized, non-custodial protocol built on Aptos that provides lending and borrowing infrastructure for the Move ecosystem. Users can supply crypto assets to earn dynamic interest rates or borrow against collateral through isolated, risk-managed markets.
Echelon সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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