NATIX Network (NATIX) কী?
NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.
NATIX Network এর প্রাইস প্রেডিকশন
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো NATIX Network, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। NATIX এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের NATIX Network এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
NATIX Network প্রাইসের ইতিহাস
NATIX এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা NATIX এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের NATIX Network এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
NATIX Network (NATIX) এর টোকেনোমিক্স
NATIX Network (NATIX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NATIXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
NATIX থেকে স্থানীয় মুদ্রা
NATIX Network সম্পর্কিত রিসোর্স
NATIX Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: NATIX Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
NATIX Network (NATIX) এর লাইভ প্রাইস 0,000852 USD।
NATIX Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 13,75M USD। NATIX এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 0,000852USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
NATIX Network (NATIX) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 16,13B USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, NATIX Network (NATIX) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 0,00223 USD।
NATIX Network (NATIX) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 62,28K USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
