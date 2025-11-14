McDonald s xStock প্রাইস(MCDX)
আজ McDonald s xStock (MCDX)-এর লাইভ প্রাইস $ 309.3, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.04% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MCDX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MCDX-এর জন্য $ 309.3।
McDonald s xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #2135 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 960.75K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.11K MCDX। গত 24 ঘণ্টায়, MCDX এর ট্রেড হয়েছে $ 307.51 (নিম্ন) এবং $ 309.56 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 319.1120635657469 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 293.2122259186859।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MCDX গত ঘণ্টায় +0.03% এবং গত 7 দিনে +2.92% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 54.61K-তে পৌঁছেছে।
McDonald s xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 960.75K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 54.61K। MCDX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.11K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 5499.91997844। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.70M।
McDonald s xStock এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.1238
|-0.04%
|30 দিন
|$ +1.87
|+0.60%
|60 দিন
|$ +8.24
|+2.73%
|90 দিন
|$ +1.3
|+0.42%
আজ, MCDX এর পরিবর্তন $ -0.1238 (-0.04%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +1.87(+0.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MCDX এর প্রাইস $ +8.24 (+2.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +1.3 (+0.42%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
McDonald s xStock সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
পরিমাণ
1 MCDX = 309.3 USD