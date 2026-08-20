The White Bull প্রাইস(LEVI)
আজ The White Bull (LEVI)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0002126, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.36% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LEVI থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি LEVI-এর জন্য ৳ 0.0002126।
The White Bull বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- LEVI। গত 24 ঘণ্টায়, LEVI এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0001993 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0002237 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LEVI গত ঘণ্টায় +0.33% এবং গত 7 দিনে -12.98% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.03K-তে পৌঁছেছে।
SOL
The White Bull এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.03K। LEVI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999393। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 212.60K।
+0.33%
-3.36%
-12.98%
-12.98%
The White Bull এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.000903342
|-3.36%
|30 দিন
|৳ -0.0002873
|-57.48%
|60 দিন
|৳ -0.0027874
|-92.92%
|90 দিন
|৳ -0.0027874
|-92.92%
আজ, LEVI এর পরিবর্তন ৳ -0.000903342 (-3.36%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0002873(-57.48%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, LEVI এর প্রাইস ৳ -0.0027874 (-92.92%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0027874 (-92.92%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি The White Bull (LEVI) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই The White Bull প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি The White Bull-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
LEVI মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|R1 < প্রাইস ≤ R2
|R1-R2 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
LEVI_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 3.647E-4 এর কেন্দ্রবিন্দুর উপরে অবস্থান করছে। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু 3.52E-4 এবং R1 প্রতিরোধ 3.58E-4 এর মধ্যে অবস্থান করছে। স্বল্পমেয়াদী গড় সমূহ ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। MACD ইঙ্গিতকারী ডেথ ক্রস আকার গঠন করেছে। RSI মান মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে। দ্রুত ও ধীর লাইন ইঙ্গিতকারীগুলো দিকনির্দেশনার স্তর প্রদর্শন করছে। প্রচলন সংকীর্ণ দোলনার অবস্থায় রয়েছে। বায়ু-বিক্রয় শক্তি তুলনামূলকভাবে সমতাপূর্ণ। নিকটস্থ প্রতিরোধ 3.58E-4 বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.8% দূরে অবস্থান করছে। নিম্নের সমর্থন 3.52E-4 বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.5% দূরে অবস্থান করছে। দূরবর্তী সন্দর্ভ স্তর S1 অবস্থান করছে 3.44E-4 এ। R2 প্রতিরোধ 3.66E-4 উপরের সীমানা গঠন করেছে। মূল্য ব্রেকআউট হতে হলে আয়তনের সমর্থন প্রয়োজন। কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসার পরীক্ষায় সমর্থনের শক্তি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, The White Bull এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
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